Cultura e spettacolo : lucca summer festival



C'è un ragazzo che... canta per due ore canzoni: si chiama Gianni Morandi

lunedì, 23 luglio 2018, 01:26

di marco materassi

Gianni Morandi conclude in piazza Napoleone al Summer Festival la sua tournée, e lo fa regalando ad un numerossimo pubblico (quasi 4mila le presenze) uno show senza respiro, cantando per più di due ore quasi 40 brani.

Accompagnato da una giovane band di musicisti quasi tutti emiliani, e da due coriste altrettanto brave, questo ragazzo di 73 anni non finisce davvero di stupire. Energia, simpatia, l'eterno ciuffo ribelle, ancora senza quasi un capello bianco, le mani mai ferme, grandi quasi volesse abbracciare tutta la piazza, una piazza gremita di fan di diverse età, dalla coppia che magari si è conosciuta sulle note di "Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte" o della "Fisarmonica", ai figli che hanno accompagnato i genitori, ma che conoscono tutte le canzoni del ragazzo di Monghidoro, a ragazze e ragazzi più giovani che rivivono, attraverso le note di queste canzoni, momenti di vita che hanno conosciuto solo dai racconti dei loro nonni.

Puntuale alla 21.30 si Morandi si presenta sul palco, elegante in giacca blu, pantalone scuro, camicia aperta, senza cravatta, un breve saluto e il concerto prende il via. Concerto che si apre con il brano scritto per lui da Ligabue "dobbiamo fare luce", brano che fa parte del suo ultimo album " canzoni d'amore d'autore" che contiene otto inediti scritti da altrettanti autori tra i quali Meta, Levante per arrivare a Sangiorgi e Ivano Fossati. Tutti i brani che Gianni presenta nel corso del suo show tra un medley di vecchi successi e singoli che hanno fatto la storia del cantante bolognese.

Morandi non si è quasi mai fermato, se non per bere o cambiarsi d'abito (saranno più di cinque le giacche cambiate).Tanti i momenti in cui sulle note magari di "Belinda" oppure "Scende la pioggia" tutto il pubblico lo ha accompagnato; tante le emozioni regalate, una in special modo quando ha dedicato la struggente cover di "Caruso" all'amico Lucio Dalla, accompagnato solo dal piano del Maestro Magri.

Trascinante anche la versione di "Bella signora" con il contributo del sax di Francesco Montisano, così come grazie anche allo splendido gioco di luci ha tenuto tutti in religioso silenzio interpretando la prima parte di "C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones" accompagnandosi solo con la sua chitarra.

Poi in una escalation di ricordi e nostalgia via con "In ginocchio da te, Ma chi se ne importa", tutte le canzoni che hanno segnato la carriera di Morandi, carriera che dura ormai da più di 50 anni.

Non solo però vecchi o più recenti cavalli di battaglia, ma anche le inedite canzoni del suo ultimo album. Canzoni d'amore, d'autore come "Ultraleggero", brano scritto da Ivano Fossati, al quale già dal testo e dalla musica è facile ricondursi.

Oltre due ore di musica e di canzoni e quando alle 23.30, stanco, ma felice ha chiuso il concerto, la gente lo ha richiamato e allora è tornato sul palco e insieme alla sua band e alle splendide voci delle due belle coriste ecco "Banane e lamponi " e "Si può dare di più", per chiudere con "Una vita che ti sogno".

Un grande spettacolo, un grande show che Morandi ha regalato in una bella serata a Lucca, un cantante che è sulla breccia dagli anni '60 e che non ha intenzione di smettere, una carriera che a non tanti cantanti è riuscito fare, ma d'altronde come canta lui "Uno su mille ce la fa...".

Foto di Cinzia Guidetti