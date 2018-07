Cultura e spettacolo



Concerto #PucciniDay: grandi interpreti pucciniani sul palco del Lucca Summer Festival

mercoledì, 25 luglio 2018, 12:35

Cresce l’attesa per il concerto #PucciniDay Lucca Summer Festival, serata-evento dedicata ai capolavori di Giacomo Puccini con la quale la Città di Lucca festeggia i 160 anni del Maestro. Il concerto, inserito all’interno della programmazione del Lucca Summer Festival, è organizzato e promosso da comune di Lucca, Lucca Summer Festival, Teatro del Giglio e Lucca Promos – The Lands of Giacomo Puccini.

L’appuntamento è per venerdì 27 luglio alle ore 21.30 in piazza Napoleone, per una serata che non mancherà di emozionare quanti amano la musica del Maestro e le sue meravigliose melodie. Protagonista femminile del concerto il soprano Donata D’Annunzio Lombardi, oggi riconosciuta a livello nazionale e internazionale come una delle principali interpreti pucciniane per le sue doti vocali e attoriali, premiata con il prestigioso l'Albo Oro Puccini dal Festival Puccini di Torre del Lago, per le sue performances nei ruoli di Musetta e Mimì (La Bohème), Magda (La Rondine), Liù (Turandot), Cio-Cio-San (Madama Butterfly), Suor Angelica (Suor Angelica). Cavaradossi, Calaf e Rodolfo saranno interpretati dal tenoreLorenzo Decaro, una delle voci tenorili più interessanti della sua generazione, ospite permanente di importanti teatri italiani ed europei. Il baritonoGiuseppe Altomare, lucchese di adozione, è interprete elegante e raffinato; si è formato al Mozarteum di Salisburgo, e vanta da allora una carriera nazionale e internazionale di assoluto rilievo. A lui sono affidati i ruoli di Scarpia, Marcello e Gianni Schicchi.

Alla guida dell’Orchestra del Teatro del Giglio e della Polifonica LuccheseBeatrice Venezi, giovane e talentuosissima direttrice d’orchestra nata a Lucca nel 1990.

Sponsor dell'evento: Fondazione Banca del Monte di Lucca, Banca del Monte di Lucca, Sofidel, Gesam Gas e Luce Spa.

Media Partner: La Nazione Lucca.