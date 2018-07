Cultura e spettacolo



“Estatecinema”: il programma completo del mese di agosto

venerdì, 27 luglio 2018, 14:00

Prosegue con grande successo la manifestazione cinematografica “EstatecinemA” nel parco di Villa Bottini. Le proiezioni continueranno fino al 5 settembre, con un film diverso ogni giorno. Il mese di agosto è ricco di prime visioni esclusive e anteprime, con un susseguirsi di almeno 20 serate di film inediti. Apre il mese il block-buster dell’estate “Jurassic world – il regno distrutto”, il 1° agosto, seguito l’indomani dalla prima visione “A quiet passion”, uno dei migliori film d’autore usciti al cinema in questi mesi. Venerdì 3 agosto, di concerto con l’amministrazione comunale, la serata sarà dedicata alle commemorazioni per Don Aldo Mei, con ingresso gratuito. Prosegue l’iniziativa di Luccacinema con Accademia Cinema Toscana che prevede, ogni settimana, la presentazione di un cortometraggio realizzato dagli studenti, prima dell’inizio del film della serata cui è abbinato. Primo appuntamento di agosto sabato 4, cui seguirà la prima visione “Hotel Gagarin”. Mercoledì 7 agosto prima visione del film italiano “Due piccoli italiani” che sarà presentato dal produttore, il lucchese Tommaso Arrighi che introdurrà la proiezione parlando del film e dei progetti in sviluppo. Esclusive anteprime di “Ant-man e the wasp” (11 agosto), “Mamma mia! Ci risiamo” (12 agosto), “Come ti divento bella” (13 agosto), commedia sull’apparire molto ironica, “Resta con me” (16 agosto), storia d’amore tratto una vicenda realmente accaduta. Ancora, il 23 agosto l’anteprima della commedia francese “Tutti in piedi”, il 24 agosto anteprima del nuovo film di Gus Van Sant “Don’t worry”. In esclusiva saranno programmati a EstatecinemA il nuovo film di Disney “Ritorno a bosco 100 acri”, storia di Christopher Robin , autore della saga di Winnie Pooh, che ormai adulto ritorna ai luoghi di infanzia e si confonde con i personaggi da lui ideati. Per un fortuito evento, l’allegra brigata uscirà dal bosco e Winnie Pooh, Tigro, Ih-Oh e Pimpi si ritroveranno a spasso per Londra. Numerose anche le prime visioni inedite come il film per ragazzi “Luis e gli alieni”, “Montparnasse – femminile singolare”, “L’amore secondo Isabelle” e molto ancora.

Inizio proiezioni tutti i giorni alle ore 21.30, ingresso da Via del fosso; informazioni sui film e sugli spettacoli sul sito www.luccacinema.it e sui social facebook e instagram Luccacinema.