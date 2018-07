Cultura e spettacolo



Fashion in Flair, ancora aperte le iscrizioni

venerdì, 20 luglio 2018, 11:56

Ancora aperte le iscrizioni per partecipare alla settima edizione di Fashion in Flair, la mostra mercato dedicata all’alto artigianato Made in Italy, promossa dall'Associazione Culturale ‘Eccellenti Maestrie’.

Patrocinata da Regione Toscana-consiglio regionale, provincia e comune di Lucca, CNA Lucca, Confcommercio Lucca e Massa Carrara e Confartigianato Imprese Lucca, torna a Lucca Fashion in Flair, la manifestazione che ormai da sette anni valorizza artigianato ed artigiani italiani, insieme ai prodotti del loro lavoro.

Un evento in continua crescita, che negli ultimi 2 anni ha visto la partecipazione di oltre 100 selezionati artigiani, riuniti nella cinquecentesca Villa Bottini e nel suo splendido giardino, dimora ricca di storia ed eleganza nel cuore della città. Un evento molto atteso dal pubblico lucchese, e non solo, pieno di colori, profumi e allegria, dove creatività e capacità manuali degli artigiani italiani si manifestano in un’ampia scelta di prodotti fatti a mano.

"Fashion in Flair è conoscenza, cultura e creatività” – afferma Valentina Mercanti, assessore allo sviluppo economico del comune di Lucca – “Nella prestigiosa Villa Bottini passione e amore per il ben fatto miscelati insieme, ci regalano la grande bellezza del made in Italy. Un'occasione da non perdere per scoprire prodotti unici e di qualità".

Nominata tra gli ‘ambassador’ FiF2018, sarà proprio l’assessore Mercanti che, dopo il ‘taglio del nastro’, consegnerà nel pomeriggio di venerdì 21 settembre, il Premio Città di Lucca, un riconoscimento speciale all’artigiano che, con maggiore eleganza, si sposa con lo splendore di Villa Bottini.

Saranno 120 gli espositori attesi per questa settima edizione, suddivisi tra le sale affrescate al piano nobile della villa, le Sale delle Camelie nelle cantine ornate con l’esposizione dei quadri dell’artista Elisa Madeo Pitt, e il giardino con piante secolari e roseti ancora in fiore.



In mostra, abiti e accessori moda donna, uomo e bambino; gioielli e bijoux; complementi d’arredo per interni ed esterni; cosmetici e fragranze per la persona e per la casa.

Ricchissima anche l’area food, allestita in giardino, con gli ‘artigiani del gusto’: gelati artigianali che propongono gusti ed abbinamenti inusuali ed alternativi, pasticceria e prodotti da forno salati tradizionali e non, e piccole preparazioni culinarie da assaggiare in versione street-food.

La formula ‘ingresso libero’ permetterà ai visitatori di fare più visite durante i tre giorni di kermesse, di godersi momenti di shopping e relax, tra manufatti artigianali e prelibatezze enogastronomiche, di partecipare in giardino a dimostrazioni di Pilates, di assistere a performance di danza contemporanea e alle esibizioni dal vivo di gruppi musicali. E per i più piccoli, tanto divertimento con laboratori di creatività manuale, spettacoli e musica.

Villa Bottini: Via Elisa, 9 - 55100 Lucca

Ingresso libero.

Orario: Venerdì 21 ore 15.00-19.30/ Sabato 22 e Domenica 23 ore 10.00 - 19.30

Iscrizioni online e Informazioni: www.fashioninflair.com