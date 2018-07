Festival Aedo 2018, galà lirico nel complesso di San Micheletto

Altri articoli in Cultura e spettacolo

mercoledì, 25 luglio 2018, 12:45

Il 27 luglio, la giornata conclusiva dei Live Dance Club – concerti per ballare, prevede un intenso programma di eventi che partiranno alle h10.30, alla Fondazione Banca Del Monte, in piazza San Martino 7, a Lucca, con il convegno“Non è qui il centro del mondo - uno sguardo differente sulla...

mercoledì, 25 luglio 2018, 12:35

Cresce l’attesa per il concerto #PucciniDay Lucca Summer Festival, serata-evento dedicata ai capolavori di Giacomo Puccini con la quale la Città di Lucca festeggia i 160 anni del Maestro

mercoledì, 25 luglio 2018, 11:06

Una settimana, circa 300 eventi tra masterclass, seminari, ricerche dello Youth camp, corsi di jazz e classica per non professionisti, concerti aperti al pubblico e - già a questa data - centinaia di partecipanti in arrivo da oltre 50 paesi in tutto il mondo.

mercoledì, 25 luglio 2018, 10:41

Nuovo appuntamento con Virtuoso & Belcanto, il festival che fino al 29 luglio regalerà alla città di Lucca e ai suoi numerosissimi turisti giorni e giorni di musica diffusa, vitale e gioiosa nei luoghi di spettacolo più tradizionali e in ambientazioni insolite e inconsuete

martedì, 24 luglio 2018, 12:23

Il 27 luglio in occasione del concerto #PucciniDay Lucca Summer Festival, che si tiene il 27 luglio alle ore 21:30 in Piazza napoleone a Lucca, ci sarà l’apertura prolungata del Puccini Museum – Casa Natale di Giacomo Puccini

martedì, 24 luglio 2018, 10:02

Proseguono con successo le speciali visite guidate alla mostra-evento "Deredia a Lucca. L'energia cosmica nelle sculture di Jiménez Deredia", che fino al 10 settembre sarà visitabile con ingresso libero al Palazzo delle Esposizioni in piazza San Martino 7 e nel centro storico di Lucca