Gli Eyo’nlé Brass Band ai Live Dance Club di Lucca

giovedì, 19 luglio 2018, 12:29

Prima della grande Festa-concerto conclusiva ai Laghetti di Lammari, l'ultimo appuntamento dei “Live Dance Club – concerti per ballare” al Baluardo San Salvatore sulle mura di Lucca, sabato 21 luglio alle 21.30, vedrà la Eyo’nlé Brass Band, una delle poche fanfare africane che è riuscita a farsi conoscere internazionalmente: una tradizione di ottoni dai paesi che si affacciano sul Golfo di Guinea, che mescola Afrobeat Yoruba, la musica highlife del Ghana e i ritmi voodoo del Benin.

Un’incredibile miscela musicale arricchita dalle molteplici esperienze e collaborazioni del gruppo. Si canta, ci si muove, si balla: questa è l’Eyo’nlé Brass Band. Lo stesso nome del gruppo è emblematico: Eyo’nlé significa “Rallegriamoci”!

Line Up: Christian Ahouandjinou Chant & Caisse Claire | Jean Ahouandjinou Chant & Trombone | Laurence Ahouandjinou Chant & Grosse Caisse | Mathieu Ahouandjinou Chant & Trompette | Roch Ahouandjinou Soubassophone | Bonito Assogbah Chant & Percussions | David Akotegnon Chant & Trombone

I Live Dance Club arrivano quindi verso la chiusura della loro seconda edizione, forti del sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali nel quadro del progetto MigrArti- Spettacolo e grazie alla collaborazione e patrocinio dei Comuni di Lucca e Capannori, con la collaborazione della Cooperativa Sociale Odissea.

Venerdì 27 luglio, giornata conclusiva della rassegna, prevede un intenso programma di eventi:

Si partirà alle 10.30 alla Fondazione Banca Del Monte di Lucca, con il convegno “Non è qui il centro del mondo - uno sguardo differente sulla cultura, l'informazione e la politica dell’Africa occidentale”.

Proseguirà dalle ore 18.30 ai Laghetti di Lammari (Capannori – LU), con un mercatino dedicato all'artigianato e alla gastronomia.

Dopo la cena, alle h21.30, prenderà il via la grande festa conclusiva ad ingresso gratuito: il programma si aprirà conDuran Adam, performance musical/coreografico/teatrale del gruppo di ragazzi italiani, immigrati e residenti asilo che hanno partecipato al laboratorio di tre mesi realizzato grazie al sostegno del Ministero dei Beni e della Attività Culturali nell'ambito del bando MigrArti-Spettacolo di ALDES.

Chiuderà la serata e la panoramica musicale dei Live Dance Club Zam Moustapha Dembélé, polistrumentista, cantante e compositore di musica africana contemporanea del Mali, che per l'occasione si esibirà con una formazione inedita composta da musicisti locali e stranieri.

Da quest’anno la musica, la festa e il ballo, temi portanti dei Live Dance Club, oltre che motore di aggregazione sociale, sono la chiave per divulgare aspetti poco noti della situazione culturale, artistica e sociale dei paesi dell'Africa Occidentale, da cui negli ultimi anni sono arrivati così tanti migranti. Così infatti come ai migranti africani, che provengono da contesti sociali e culturali diversissimi, viene chiesto di capire il più velocemente possibile la nostra cultura, è importante che il pubblico italiano inizi ad avere elementi per capire meglio l'Africa.

In questo senso il convegno mira a fornire elementi utili a capire cosa è il continente africano oggi e come è il mondo visto da laggiù. E' quindi un'occasione preziosa per provare a cambiare per un attimo punto di vista e guardare le cose da una prospettiva diversa da quella euro centrica, che, ammesso lo sia mai stata, non è evidentemente più sufficiente ad interpretare e a comprendere i gli accadimenti di questi anni.