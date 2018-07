Cultura e spettacolo



Grande vittoria della Compagnia Balestrieri a San Marino

lunedì, 30 luglio 2018, 08:47

Stasera, nella splendida cornice della Cava dei Balestrieri si è conclusa la XXV^ edizione della settimana medievale della Repubblica di San Marino con la gara più attesa : Il Trofeo del Tricorniolo. Il Trofeo, che da anni rappresenta una sorta di rivincita del Campionato Nazionale, vede infatti la partecipazione degli otto migliori tiratori delle città aderenti alla Federazione Italiana Balestrieri cimentarsi in una gara spettacolare e di estrema difficoltà.



La gara ha visto il trionfo dei tiratori lucchesi artefici di una prestazione esemplare che li ha portati ai primi due posti della classifica finale. La palma del vincitore è andata a Marco Del Pellegrino che ha stravinto la gara risultando l'unico tiratore a conficcare la propria freccia nel centro del bersaglio precedendo l'altro lucchese Federico Del Carlo ed il massetano Mario Leone. Evidentemente l'aria della Repubblica del Titano si confà ai colori della Compagnia Balestrieri Lucca che qui ha già vinto l'ambito trofeo con Gabriele Carmassi, Graziano Nottoli, Roberto Bellandi e per due volte con Paolo Teani. Neppure il tempo per riordinare i costumi che la principale associazione storica cittadina sarà chiamata a partecipare a svariate manifestazioni come la Festa medievale di Castiglione Garfagnana, lo spettacolo della notte Bianca all'interno del baluardo, il Ludus Balestris di Volterra per arrivare poi al settembre lucchese quando il gruppo sarà chiamato ad organizzare, con la consueta professionalità, il Palio delle Balestre della Santa Croce (che si svolgerà in Piazza S.Michele domenica 16 settembre) ed il Trofeo dell'Arco Storico che si svolgerà la domenica successiva sempre in Piazza San Michele. In questa occasione la Compagnia Balestrieri Lucca vuole ringraziare tutti coloro che da anni gli fanno pervenire il proprio sostegno consentendogli di poter proseguire su quel cammino di storia e di cultura iniziato con la passione ed il continuo sacrificio di un'infinità di lucchesi che i questi cinquanta anni hanno collaborato con noi per il successo ell'immagine di Lucca.