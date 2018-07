Cultura e spettacolo



"I giorni di San Paolino 2018": ricca serata in piazza Cittadella

venerdì, 20 luglio 2018, 11:40

Venerdì 20 luglio, alle 21,15, in piazza Cittadella, si chiuderà il programma di eventi legati a "I giorni di San Paolino 2018". Si preannuncia una serata ricca, nel meraviglioso salotto pucciniano, molto spettacolare, con ballerini in abiti fastosi, che ci faranno rivivere i momenti delle grande serate di ballo classico, i valzer, i tango, e tutti gli altri balli scenografici.



Protagonisti saranno ballerini dilettanti e i loro maestri, alcuni dei quali hanno partecipato ai recenti campionati italiani assoluti. Luca e Margherita sono rientrati nella nostra città con la fascia tricolore di campioni italiani assoluti di "ballo standard", scusate se è poco. Un motivo in più per partecipare a questa meravigliosa serata per gustarci i volteggi di questi bravissimi ballerini e per chiudere insieme, in uno strepitoso scenario, questa bellissima edizione de "I giorni di San Paolino 2018".



"Prendiamo l'occasione - dichiara il comitato San Paolino - per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a vario titolo ed in vario modo, tra cui, da non dimenticare, gli impiegati dell'Ufficio Cultura del Comune di Lucca e il numeroso pubblico che ha arricchito tutte le manifestazioni. Grazie a tutti costoro, ancora una volta, si è ripetuto il "Miracolo di San Paolino", facendoci ritrovare "Il gusto dello stare insieme". Arrivederci al prossimo anno, con una edizione che sarà ancora più bella".