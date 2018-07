In 4 mila al Summer Festival per le musiche di Giacomo Puccini

Altri articoli in Cultura e spettacolo

venerdì, 27 luglio 2018, 21:24

135 giovani musicisti provenienti da tutto il mondo e docenti e concertisti di fama internazionale hanno condiviso studio, concerti, ascolto reciproco, dando insieme vita alla terza edizione di Virtuoso & Belcanto, che ha regalato alla città di Lucca e ai suoi numerosissimi turisti due intense settimane di musica diffusa, vitale...

venerdì, 27 luglio 2018, 14:00

Prosegue con grande successo la manifestazione cinematografica “EstatecinemA” nel parco di Villa Bottini. Le proiezioni continueranno fino al 5 settembre, con un film diverso ogni giorno. Il mese di agosto è ricco di prime visioni esclusive e anteprime, con un susseguirsi di almeno 20 serate di film inediti

venerdì, 27 luglio 2018, 13:37

Alla sua 5^ edizione, Histrionika, il Festival di arte di strada firmata Ecoeventi e realizzata grazie al sostegno del comune di Lucca e la collaborazione dell’Opera delle Mura cresce e conferma la sua location intersecandosi come sempre con la Storia per rendere ancora più “fantastica” l’estate lucchese

venerdì, 27 luglio 2018, 12:35

Anche quest’anno la Croce Verde di Lucca ha dato fondo a tutte le sue energie, in occasione del Lucca Summer Festival 2018, coinvolgendo il settore sanitario ed il comparto di Protezione Civile

venerdì, 27 luglio 2018, 12:33

Largo al jazz e alle contaminazioni. Sabato 4 agosto in piazza S. Michele uno spettacolo "suoni e luci" realizzato in collaborazione con Martinelli Luce

venerdì, 27 luglio 2018, 12:08

L'Unione Astrofili Lucchesi, per l'occasione, ha organizzato un'osservazione telescopica pubblica, per ammirare questo meraviglioso fenomeno senza tralasciare l'osservazione di altri bellissimi oggetti come i pianeti Giove, con i satelliti galileiani, e Saturno, con gli spettacolari anelli. Per l'osservazione dell'eclissi si consiglia di munirsi, se possibile, di un binocolo