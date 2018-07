Cultura e spettacolo



L’eclissi di Luna, Lucida Mansi e il Canto degli Alberi

lunedì, 23 luglio 2018, 17:00

Una serata-evento nel calendario «Il canto degli alberi» all’Orto Botanico. Venerdì 27 luglio, dalle ore 21:15, si canterà e si farà musica nel segno del fascino femminile, dell’amore, della passione e - perché no - anche del mistero e della Luna che da sempre è compagna delle notti infuocate degli amanti.

La serata è nata da un’idea di Emanuela Gennai, che è anche la conduttrice, e si deve alla collaborazione tra la F.L.A.M. e l’Associazione «Don Franco Baroni» onlus. La rassegna ha il patrocinio del Comune di Lucca, dell’Opera delle Mura e del Teatro del Giglio e il sostegno delle Fondazioni Cassa di Risparmio di Lucca e Banca del Monte di Lucca. In programma le esibizioni di: Chanel Aghili, Elisa Balducci, Rachele Bruni, Alessia Canoro, Marco Cecchi, Giorgia Conforti, Irene Decorte, Jasmine Facenda Nunez, Denise Lara Giustarini, Maria Elena Lippi, Leonardo Lucchesi, Alessandra Morra, Elisa Nicolosi, Marco Nicolosi, Dylan Pedonesi e Luca Roberti. Ospite d’onore Cosetta Gigli, soprano.

«La nostra serata – spiega Emanuela Gennai – ruota attorno a Lucida Mansi e all’eclissi di Luna. Lucida Mansi è una leggendaria figura femminile che fonde in sé i motivi di suggestione del Faust di Goethe e del Dorian Gray di Oscar Wilde, il fascino della quale è aumentato dalla grande bellezza, dall’infelicità e da una tenebrosa leggenda. Non fa meraviglia che essa continui ad attrarci a secoli di distanza, anche quando le basi storiche del mito sono quasi del tutto messe in luce nella loro esiguità. Per ricordare Lucida Mansi, che la leggenda lega al laghetto che si trova all’interno dell’Orto Botanico, saranno disponibili per l’acquisto alcune copie del libro: “Lucida Mansi nella leggenda e nella storia” di Eugenio Lazzareschi, edito da Maria Pacini Fazzi. Ci saranno anche le copie del più recente libro a fumetti, ideato da Rugiada Salom, anch’esso edito da Maria Pacini Fazzi, sui misteri e le leggende lucchesi. I disegni sono stati realizzati da Riccardo Pieruccini e da Pierfrancesco Buonomo mentre i testi e la sceneggiatura sono stati curati da Antonio De Rosa. Una proposta patrocinata da Lucca Comics & Games, dal Comune di Lucca, dall’Opera delle Mura e dall’Associazione Lucchesi nel Mondo».

«Di Lucida Mansi faremo memoria nella serata di venerdì 27 luglio 2018, che coincide con l’eclissi di Luna. Il nostro satellite avrà una colorazione rossa nell’eclissi più lunga del secolo, mentre Marte e altri pianeti si potranno osservare al meglio. L’eclissi totale di Luna – aggiunge Emanuela Gennai – inizierà alle ore 21,30 italiane e si protrarrà 103 minuti, aggiudicandosi il primato della più lunga del secolo. Oltre ad accogliere gli ospiti della serata nella serra dell’Orto Botanico con la musica, il canto e le letture, ci sarà la possibilità di seguire l’eclissi totale di Luna con i binocoli messi a disposizione dalla nostra organizzazione e con le spiegazioni di un astrofilo lucchese».