Lenny Kravitz, 54 anni e non sentirli

giovedì, 19 luglio 2018, 01:23

di cinzia guidetti

Lenny Kravitz in grande forma questa sera a piazza Napoleone per il Lucca Summer Festival. Il cantautore, polistrumentista, produttore discografico, nonché attore statunitense, ha dato il meglio di sé conquistando una platea di circa 9 mila persone.

Alle spalle una band di tutto rispetto (Gail Ann Dorsey al basso, George Laks alle tastiere, Craig Ross alla chitarra, Frank Vanderbilt alla batteria) con una sezione fiati davvero notevole (Harold Todd al sax, Gabrial McNair al trombone, Louis Ludovic alla tromba); e tra i cavalli di battaglia come "I belong to you", "Fly away" e "Believe", Kravitz ha sembrato trovare anche il tempo per presentare il suo ultimo album, uscito nel 2018, "Raise Vibration" e a cui il tour sarebbe dedicato, annunciando la canzone "It's enaugh", che tra tutte quelle in scaletta è stata accolta in maniera più fredda dalla platea, forse perché poco conosciuta. Fan di tutte le età (uno di circa 10 anni Kravitz lo ha fatto salire sul palco e con lui si è fatto un selfie) si sono accalcati nella piazza e alzando i cellulari hanno fotografato e ripreso la loro star.

Riconosciuto come uno dei più importanti musicisti rock di oggi Lenny Kravitz ha vinto quattro Grammy Awards consecutivi oltre a stabilire il record per maggior numero di vittorie nella categoria “Miglior performance vocale rock maschile”. Ha all'attivo oltre ai suoi 10 album in studio, che hanno venduto più di 38 milioni di copie in tutto il mondo.

Una testata di dreads, pantaloni marroni a zampa di elefante e giacca di pelle, non proprio adatta per luglio, anche se questo non è così caldo soprattutto la sera, Kravitz, questa sera, sembrava caricato a molla e non si è fermato un secondo, tant'è che il concerto è stato un crescendo di emozioni e di energia che ha trascinato il pubblico fino all'ultimo ed è esploso sulle ultime tre canzoni prima del bis: "Where are we runnin?" "The chamber" e "Again".

Spente le luci, il frontman e la sua band non si sono fatti attendere molto. Sono risaliti sul palco praticamente subito intonando le note di "Let love rule" e Kravitz, mentre i suoi musicisti lo accompagnavano, è sceso tra il pubblico e circondato dai bodyguard (come aveva fatto anche ieri sera Nick Cave) si è concesso una passeggiata fino alla statua di Maria Luisa (dove è il mixer) e da lì ha ringraziato Gary Clark Jr. che gli fa da spalla durante questo tour aprendo i suoi concerti con la sua band: ma anche il chitarrista statunitense Gary Clark Jr., nei 30 minuti della sua performance, non ha deluso, ma anzi sorpreso, fin dalla prima nota del brano di apertura, "Come together" dei Beatles" i presenti e ha fatto assaggiare al pubblico del Summer il suo blues e il suo sound "sporco" che va in contrapposizione con la sua voce molto morbida: ed è stata subito empatia.

Tornato sul palco Kravitz ha salutato il pubblico di Lucca sulle note di "Let love rule" e le luci si sono spente, ma proprio quando tutto sembrava finito invece nell'aria si sono sentite le note di "Are you gonna go my way" e una piazza intera ha alzato le mani al cielo, e ha intonato la canzone con Kravitz e band per un finale davvero esplosivo. Mano al cuore, genuflessione e Kravitz ha saluto e ringraziato il pubblico del Summer che lo ha accolto in modo così caloroso.

Quelli accolti in modo peggiore, invece, sono stati i fotografi, ma solo quelli di "serie b", cioè quelli che non facevano parte né dei cartacei né di siti di settore, e che per fare le foto a Kravitz si sono trovati al mixer con migliaia di persone davanti. Gli altri non lo sappiamo, ma la prossima volta quelli di questa testata, se trattati così, se ne resteranno a casa.

Foto di Cinzia Guidetti