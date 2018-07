Cultura e spettacolo



Liberare Moro dal caso Moro

domenica, 22 luglio 2018, 13:12

di annalisa ercolini

“Datemi un milioni di voti e toglietemi un atomo di verità e io sarò perdente”. Con questa frase di Aldo Moro, il noto giornalista Marco Damilano intitola il suo libro: “Un atomo di verità”. Presentato ieri presso la Biblioteca Civica Agorà di Lucca alla presenza di Demetrio Brandi, presidente dell’associazione LuccAutori e del premio letterario Racconti nella rete, insieme all’assessore alla cultura Stefano Ragghianti.

Su Aldo Moro esiste ormai una lunga raccolta di libri, carteggi parlamentari e atti giudiziari, memoriali, studi psicanalitici invece il libro di Damilano si distingue proprio perché non è un testo documentale ma un viaggio anche introspettivo, una scoperta che dopo quella morte l’Italia ha perso una politica di valori.

Il 1978 è il momento in cui nel nostro paese cambia tutto: il più illustre statista italiano viene rapito dalle Brigate Rosse e ucciso 55 giorni dopo l’agguato. “Sarà - sottolinea l’autore - lo spartiacque di diverse generazioni. Il tutto della politica e il nulla.” Damilano trae spunto dalla sua vita personale: grazie al padre giornalista incontra Moro inginocchiato a pregare. Si avvale, delle carte spesso inedite, custodite nell’archivio del senatore Flamigni conservato ad Oriolo Romano, per narrare le origini pugliesi dello statista, i suoi studi, il rapporto con i politici e con i giornalisti. Secondo Damilano attraverso le 15000 foto, è possibile ripercorre fatti che spiegano successioni future.

“Avevo 17 anni e mi trovavo a Torino. – spiega Brandi – Anni di piombo, difficili.”

“Grazie a Damilano – interviene l’assessore Ragghianti. - Il libro è una versione diversa, non si sofferma sui 55 giorni, sui brigatisti fa invece un’operazione differente collegandola ai nostri giorni.”

“Facevo fatica a spiegare all’editore cosa volevo scrivere, perché non volevo elaborare un libro sul caso Moro. - Chiarisce Damilano - Soprattutto perché ci sono libri di grande qualità, quelli reali, quelli che ti illuminano e non creati a tavolino. La realtà, si può nascondere in molti modi: occultando una lettera, una foto, una documentazione oggi si copre con il frastuono. Tante fonti che ti bombardano, è un flusso ininterrotto. Talmente sei assuefatto che non cerchi la verità. Dopo 40 anni, dal 1978, penso fosse arrivato il momento di liberare Aldo Moro dal caso Moro.”

Damilano chiarisci cosa significa quest’ultima frase: liberare Aldo Moro, illustrando come due foto siano nell’immaginario italiano. Nel primo scatto vediamo Aldo Moro in maniche di camicia sotto il drappo delle Brigate Rosse con un sorriso malinconico e nel secondo il suo cadavere il 9 maggio 1978.

“Ecco volevo riportare Moro in luce come protagonista politico, con le sue emozioni e i suoi sentimenti. – Continua l’autore – e poi riportare noi in quell’incrocio, perché lì ci siamo tutti noi.”

Una vicenda tanto analizzata lascia ancora trapelare coincidenze, punti da chiarie e foto inedite. Damilani si sofferma sulla definizione che Moro dà dell’Italia: “Paese dalla passionalità intensa e dalle strutture fragili.”