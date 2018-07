Cultura e spettacolo



Lucca si prepara all'invasione dei contrabbassi: è tempo di "Bass2018Lucca"

mercoledì, 25 luglio 2018, 11:06

Una settimana, circa 300 eventi tra masterclass, seminari, ricerche dello Youth camp, corsi di jazz e classica per non professionisti, concerti aperti al pubblico e - già a questa data - centinaia di partecipanti in arrivo da oltre 50 paesi in tutto il mondo. I numeri aiutano per farsi un'idea della portata di quello che sarà il Bass2018Lucca, evoluzione del congresso biennale dedicato al contrabbasso organizzato da BassEurope, associazione europea dei contrabbassisti con sede in Germania, che per il 2018 (dal 30 luglio al 5 agosto), ha scelto Lucca come sua sede, dopo aver toccato negli anni scorsi grandi capitali europee quali Parigi, Amsterdam, Copenaghen, Berlino e Praga.



L'evento, reso possibile grazie alla collaborazione tra ISSM "L. Boccherini", Comune di Lucca, Provincia di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Fondazione Banca del Monte di Lucca, si svolgerà nelle sale di Palazzo Ducale, al Teatro del Giglio e al "Boccherini".



Il programma completo online su https://2018.bassfestival.eu/