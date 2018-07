Cultura e spettacolo



LUM presenta: Niki La Rosa Live

lunedì, 23 luglio 2018, 11:33

Ultimo appuntamento targato LUM allo spazio San Donnino dove torna protagonista la musica con un concerto all'aperto. A salire sul palco, sabato 28 luglio, sarà Niki La Rosa che delizierà il pubblico con i ritmi blues, funky, jazz e pop delle sue composizioni.



Niki La Rosa, cantautore italo scozzese con all'attivo 4 album, inizia a suonare la chitarra all'età di 10 anni e non la lascia più, complice il fatto di essere cresciuto in una famiglia di artisti e musicisti. Si esibisce nei club di Italia e come artista di strada in tutte le piazze italiane ed europee con la sua chitarra in spalla: "la strada è il miglior palcoscenico" racconta sempre Niki. Negli ultimi anni ha scritto diverse colonne sonore e ha partecipato al progetto "Playing For Change" cantando una canzone commissionata dalla Bill Gates Foundation. Preziosa inoltre la collaborazione con Francesco Nuti che lo vede interprete di una canzone del suo ultimo album. Nel 2017 suona in Grecia alla cerimonia di matrimonio del portiere della Juventus Szczesny, che lo ha voluto personalmente dopo averlo visto suonare per strada a Trastevere, arrivando poi fino alla Bielorussia e successivamente in Ungheria. Nel gennaio dello scorso anno esce il suo ultimo disco intitolato US che vede la partecipazione di Piero Perelli alla batteria, Massimo Gemini al sassofono, Marco Bachi al basso e Roberto Luti alla chitarra elettrica. Presto tornerà in sala di registrazione con il suo quinto album album e intanto è sotto contratto con la "Soda Box Music", una Publishing Company americana.



Niki La Rosa, conosciuto a Lucca dopo aver suonato al Summer Festival 2016 nella serata dei talenti Lucchesi e aver rapito il cuore di tutti coloro che si sono fermati negli ultimi anni ad ascoltarlo in piazza San Michele si ferma allo Spazio San Donnino per regalare un po' della sua arte e portare un po' di magia che solo l'arte di strada può trasmettere.