Marco Damilano alla Biblioteca Agorà di Lucca

giovedì, 19 luglio 2018, 12:29

Prima della grande Festa-concerto conclusiva ai Laghetti di Lammari, l'ultimo appuntamento dei “Live Dance Club – concerti per ballare” al Baluardo San Salvatore sulle mura di Lucca, sabato 21 luglio alle 21.30, vedrà la Eyo’nlé Brass Band, una delle poche fanfare africane che è riuscita a farsi conoscere internazionalmente

giovedì, 19 luglio 2018, 10:29

Il tema dell’amore in primo piano per il festival teatral - gastronomico “Utopia del Buongusto”. Sabato 21 luglio alle 21,30 nel cortile della Chiesa di Guamo, frazione di Capannori (Lucca) in Via Chiesa 7, va in scena lo spettacolo di prosa “Romeo e Giulietta stanno bene! Amore contro tempo”

giovedì, 19 luglio 2018, 10:26

Lunedì 16 luglio si è svolta la quinta tappa di semifinale nazionale del 61° Festival di Castrocaro presso lo stabilimento balneare "Pietrasanta" di Marina di Pietrasanta (LU) patrocinata dal comune di Pietrasanta, per decretare le migliori voci che si sfideranno nella finalissima su Rai 1

giovedì, 19 luglio 2018, 08:57

Tutte le sessioni di ascolto si terranno al Real Collegio, e saranno aperte al pubblico, con ingresso libero e gratuito: un’occasione in più per vivere pienamente l’atmosfera del festival e ascoltare i talentuosi musicisti impegnati in queste settimane nelle masterclass di alto perfezionamento strumentale di Virtuoso & Belcanto

giovedì, 19 luglio 2018, 01:23

Lenny Kravitz in grande forma questa sera a piazza Napoleone per il Lucca Summer Festival. Il cantautore, polistrumentista, produttore discografico, nonché attore statunitense, ha dato il meglio di sé conquistando una platea di circa 9 mila persone

mercoledì, 18 luglio 2018, 12:32

Proseguono a ritmo serrato gli appuntamenti musicali di Virtuoso & Belcanto, il festival di musica da camera che offre alla città due settimane di musica in ambientazioni tradizionali e nei luoghi più insoliti e inconsueti