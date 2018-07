Cultura e spettacolo



Norah Jones e Marcus Miller, la vera musica sul palco del Summer

venerdì, 27 luglio 2018, 00:58

di andrea cosimini

Due newyorkesi sul palco del Summer. Da una parte Marcus Miller, "the superman of soul", considerato uno dei maestri del funk ed uno dei bassisti più apprezzati del pianeta per la sua inconfondibile tecnica "slap". Dall'altra Norah Jones, la "predestinata", artista che ha saputo conquistare le classifiche di tutto il mondo con la sua voce angelica e la sua semplicità.

Due personalità che, pur provenendo dalla stessa città, si differenziano totalmente come stile. Marcus un animale da palco: maglia rosso fuoco, pantaloni bianchi, cappello di ordinanza. Protagonista assoluto della scena anche a livello visivo. Il suo show? Energico, vivace, frizzante. Nonostante la sua voce si senta raramente e preferisca di gran lunga far parlare la sua musica. Norah, invece, molto più sobria: un elegante vestito nero e nient'altro. Lei e il suo pianoforte. Il suo show decisamente più lento, dolce, malinconico. La sua voce assoluta protagonista a fronte di un'orchestra ridotta ai minimi termini.

Due newyorkesi, sì, ma dallo stile opposto. E allora perché il loro accostamento? Perché ad unirli è il solito filo conduttore: la musica. Quella "black". Il jazz soprattutto. Quella musica che entrambi hanno ereditato dai propri genitori. Marcus dal padre, pianista di chiesa, morto appena tre mesi fa, alla veneranda età di 92 anni, a cui il figlio ha voluto dedicare una canzone contenuta nel suo ultimo album, "Laid Black", eseguita in maniera divina sul palco del Summer. Norah, invece, da entrambi in genitori. Sì perché il padre, Ravi Shankar, era un grande musicista, ma pure la madre, Sue Jones, era una grande cantante soul.

Due artisti poliedrici. Polistrumentisti. E questo è un altro punto in comune. Marcus bassista, sassofonista, tastierista e chitarrista. Norah tastierista e chitarrista (sia chitarra elettrica che acustica). Entrambi a proprio agio con gli strumenti e versatili tra una canzone e l'altro del proprio repertorio.

Ma i punti di contatto non si fermano certo qui. Entrambi possono vantare nel proprio curriculum collaborazioni di spessore con artisti che hanno fatto la storia della musica. Marcus Miller può sforgiare "featuring" con il celebre trombettista jazz Miles Davis, al quale ha dedicato anche una canzone sul palco del Summer. Mentre Norah Jones può dire di aver collaborato con l'inarrivabile Ray Charles, nel brano "Here we go again", ultima collaborazione dell'artista prima della sua scomparsa.

Insomma, due artisti che, seppur differenti, presentano in realtà molte affinità. E il pubblico lucchese ha avuto il privilegio di vederli all'opera la stessa sera, sullo stesso palco, per un'occasione forse irripetibile. Davvero una serata magica.

