Osservazione pubblica dell'eclissi totale di luna

venerdì, 27 luglio 2018, 12:08

Questa sera si verificherà l'eclissi totale di Luna più lunga del XXI secolo, che sarà visibile in Italia e nel resto d'Europa. Il fenomeno sarà osservabile dopo il tramonto del Sole. La totalità avrà inizio alle ore 21:30 circa e terminerà alle ore 23.13 circa. La fase di totalità durerà 103 minuti, la Luna sorgerà già in parte eclissata e poco per volta l'ombra della Terra la invaderà completamente tingendola di un colore rosso scuro "la Luna rossa". Il fenomeno potrà essere visibile anche a occhio nudo o con un binocolo.

L'Unione Astrofili Lucchesi, per l'occasione, ha organizzato un'osservazione telescopica pubblica, per ammirare questo meraviglioso fenomeno senza tralasciare l'osservazione di altri bellissimi oggetti come i pianeti Giove, con i satelliti galileiani, e Saturno, con gli spettacolari anelli. Per l'osservazione dell'eclissi si consiglia di munirsi, se possibile, di un binocolo.

Evento realizzato condizioni meteo permettendo. Partecipazione gratuita.

Informazioni: info@ual.lucca.it; Giovanni Fenili, Presidente, cell.: 3398193098 .