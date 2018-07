Cultura e spettacolo



Sereni: "La mostra c'è, i visitatori anche, manca tutto il resto"

venerdì, 20 luglio 2018, 22:15

Con Umberto Sereni, che è uno dei curatori della mostra “Per Sogni e per Chimere” attualmente in pieno svolgimento alla Fondazione Ragghianti, facciamo il punto sull’andamento di questa esposizione e gli chiediamo di riferirci le sue impressioni.

Come parte in causa non posso che essere soddisfatto per come stanno andando le cose. Le cifre sono più che lusinghiere. Ad oggi è stata superata ampiamente la soglia dei 4 mila visitatori che rappresenta una cifra di tutto rispetto nel panorama delle mostre. Di notevole consistenza anche la considerazione che la stampa specializzata e i grandi quotidiani hanno dedicato alla mostra mettendo in giusto risalto la straordinaria ricchezza e la suggestiva qualità delle oltre 120 opere esposte: dalle quali prende corpo la trama delle relazioni che Giacomo Puccini sviluppò con gli artisti del suo tempo. In questo senso la mostra della “Ragghianti” è sicuramente innovativa e fornisce un contributo serio alla biografia del maestro lucchese e, insieme, consente di entrare nel vivo delle esperienze artistiche fiorite in Italia fra Otto e Novecento.

Una mostra dunque non provinciale?

Proprio così, come è stata intesa da importanti centri d’arte stranieri che hanno mostrato interesse per accoglierla in Spagna e in Russia. Per una iniziativa nata e realizzata a Lucca sarebbe un grande risultato questa affermazione internazionale. Che è poi lo scenario che merita Puccini.

Quindi un bilancio positivo?

Certo e credo che per essere la prima mostra della gestione del direttore Bolpagni e del presidente Fontana può effettivamente aprire un ciclo che affermi e consolidi il ruolo della nostra città. La Fondazione Ragghianti ha tutti i requisiti per assurgere ad una posizione di punta in campo nazionale come centro di ricerca e di produzione di manifestazioni di alto valore culturale. Il nome di Carlo Ludovico Ragghianti, di certo una delle figure più rappresentative della cultura italiana del Novecento, protagonista delle più belle pagine della nostra vita civile, esige di tenere un livello alto. Come si è cercato di fare con questa mostra.

Ha parlato di oltre 4 mila visitatori. E’ un cifra che pesa. Ma come è composta?

In gran parte, come è scontato, sono lucchesi che vengono come singoli e come gruppi organizzati. Il vario associazionismo culturale, molto vivace in città, si è mobilitato: dai soci del circolo “L’Unione”, ai membri del Club Unesco, ai gruppi di Rotary e Lions e molti altri ancora hanno programmato visite collettive che sono state guidate personalmente dai curatori della mostra e si sono rivelate valide occasioni di approfondimento e di arricchimento. Assai consistenti sono le visite di chi viene da fuori città e che poi lasciano le loro impressioni sul registro che raccoglie le testimonianze dei visitatori. Sono come un coro: tutte sottolineano la qualità della mostra, si soffermano sull’eleganza dell’allestimento , realizzato dalla scenografa scaligera Margherita Palli, e poi, molto spesso, si slanciano nel formulare apprezzamenti per Lucca che in molti considerano come una stupenda scoperta.

Quindi anche dal punto di vista della promozione turistica la mostra sta funzionando. Ma forse si poteva fare di più e meglio in comunicazione e in promozione? In città la mostra non si vede.

Questo è sicuramente un punto dolente. E devo dire che per quanto mi sia impegnato a capire le ragioni di questa “latitanza” della mostra ed a cercare di rimediare i risultati ottenuti non mi hanno soddisfatto. E’ mancata, all’atto pratico, quella sinergia dei vari soggetti interessati alla promozione turistica che doveva fare della mostra pucciniana una grande vetrina a cielo aperto. In grado di invogliare e di convogliare le centinaia, le migliaia di visitatori che ogni giorno vengono a Lucca, offrendo loro l’occasione di un’esperienza d’arte nel nome di Puccini. Bisognava porre la mostra al centro di un grande sforzo di “puccinizzazione di Lucca”, ma non ci siamo riusciti. Forse se avessimo preso l’esempio di Mimmo D’Alessandro ce l’ avremmo fatta. Ricordiamocelo per la prossima volta, quando sicuramente il problema della comunicazione e della promozione si presenterà di nuovo.

E’ un vecchio problema che rimanda questioni più generali. E’ la città che in questi campi si muove lenta e impacciata e sembra che quasi tema di impegnare risorse nella promozione.

E’ questo il cuore del problema al quale si aggiungono pigrizie, dilettantismo, gelosie, inadeguatezza che si traducono in immobilismo in una pletora di organismi, di uffici, di istituzioni che finiscono per pestarsi i piedi e non combinano nulla. Intanto però abbiamo dato una sgrollata e se continuiamo su questa strada, come dicono di voler fare presidente e direttore della “Ragghianti”, verranno anche i risultati. Il cambiamento, necessario e urgente, è nelle cose e nelle volontà.