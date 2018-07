Cultura e spettacolo



Sky Stone & Songs: instore con Emma Muscat

venerdì, 20 luglio 2018, 10:45

E’ arrivata a un passo dalla finalissima di Amici di Maria De Filippi e si è fermata. Uno stop solo televisivo, perché la sua popolarità ha invece subito un’impennata, come dimostrano i dati di vendita di ‘Moments’ il suo primo album, pubblicato da Warner Music e uscito proprio in questi giorni. E, proprio per presentare ‘Moments’, Emma Muscat sarà allo Sky Stone & Songs lunedì 23 luglio a partire dalle 14, quando incontrerà i suoi fans.

La diciassettenne Emma ha un seguito non solo italiano: in queste settimane, infatti, ha anche preso parte a ‘Isle of Mtv’, il grande concerto organizzato dall’emittente televisiva a Malta, dove è stata molto apprezzata e ha avuto modo di farsi conoscere dal grande pubblico europeo. Sicuramente è l’idolo di molte ragazzine che vedono in lei un modello da seguire e si ritrovano nelle sei canzoni che compongono il suo primo album.

Emma, di origine maltese, ritiene che quello che ha pubblicato sia un disco tipicamente estivo, nel quale sono racchiusi molti stili diversi. «La prima cazone dell’album – ha dichiarato in un’intervista – l’ho scritta tre anni fa, ma non l’ho mai usata. Si intitola ‘Hello’ e mi sono limitata a metterla su YouTube e Spotify. Abbiamo deciso di inserirla nell’album, così come altre canzoni che avevo scritto in passato, perché le sento molto vicine. Altri brani, invece, li ho scritti durante il mio percorso ad Amici: è un album ricco di emozioni».