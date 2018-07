Cultura e spettacolo : lucca summer festival



Sold-out per i King Crimson

giovedì, 26 luglio 2018, 01:57

di cinzia guidetti

Tutto esaurito per Robert Fripp e la sua band questa sera a Lucca Summer Festival.

Il tour "Uncertain times" ha visto il gruppo esibirsi in quattro città italiane per un totale di sette date, tutte doppie (Pompei 19 e 20 luglio, Roma 22 e 23 luglio, a cui seguirà Venezia 27 e 28 luglio), tranne Lucca.

Tre ore di concerto, se si escludono i 20 minuti di pausa tra il primo e il secondo set, per la formazione del Re Cremisi che era già venuta in Italia nel 2016 (ma senza Rieflin).

Sul palco davanti le tre batterie (come nel 2016), da sinistra a destra: Pat Mastelotto, Jeremy Stacey (che suona anche le tastiere) e Gavin Harrison. Dietro, rialzati sopra un gradino, il sassofonista (alterna soprano, contralto, tenore e baritono) e flautista Mel Collins, lo storico bassista Tony Levin, il tastierista Bill Rieflin, il chitarrista e cantante Jakko Jakszyk, e infine nell'angolo di sinistra in modo da poter controllare tutti, leggermente defilato, Robert Fripp.

Quindi niente di incredibilmente nuovo all'orizzonte, le novità sono nella scelta dei brani per la scaletta che varia di sera in sera, in modo che chi vuole seguire più di un concerto non ascolterà sempre la stessa. Rimane uguale solo il finale e il bis con "Starless" e "21st Century Schizoid Man" (con assolo di Harrison), che si sono meritate la standing ovation.

Tralasciando i problemi tecnici iniziali con i volumi (fino a "The court of the Crimson King" - quinta canzone in scaletta -) la band è andata in crescendo passando da "Cirkus", "Lizard" e "Islands" acclamatissimi e il primo set si è chiuso con "Indiscipline" e le parole finali di soddisfazione di Jakko Jakszyk "Mi piace" (in italiano) che hanno strappato una risata alla platea. E ha "scherzato" anche Collins citando "Fratelli d'Italia" con il sax durante un assolo (apprezzato anche questo dal pubblico). Grande protagonista nel primo set Pat Mastelotto. Ma il massimo si è avuto nel secondo set (da annoverare una "Easy money" che ha strappato urla dal pubblico), quando la ritmica martellante delle batterie si è incastrata perfettamente con tutti gli altri in un crescendo di emozioni. Forse perché la band, risolti i problemi con i suoni, era più concentrata, e i telefonini che si erano accesi per rubare qualche foto erano definitivamente spenti.

Infatti anche se erano apparsi i soliti avvisi sul palco e per voce (in italiano e in inglese) di non effettuare video e foto, ma "di aguzzare la vista e ascoltare il concerto", qualche furbetto non è mancato anche questa volta anche se prontamente fermato. Ma la platea al buio senza quelle fastidiose luci era veramente suggestiva e permetteva davvero (tolte le persone che sono arrivate fino a 20 minuti di ritardo) di godersi il concerto.

Da notare che oltre a moltissime persone dell'età di Fripp e band erano presenti anche molti giovani intorno ai 25 anni che magari non conoscevano il nome dei batteristi, ma che ne riconoscevano la qualità. Ed è bene che i giovani d'oggi riscoprano band come i "King Crimson" che hanno fatto la storia del progressive rock anzi che solo la storia del prog.