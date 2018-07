Summer Festival 2018: il grande impegno della Croce Verde di Lucca

Altri articoli in Cultura e spettacolo

venerdì, 27 luglio 2018, 12:33

Largo al jazz e alle contaminazioni. Sabato 4 agosto in piazza S. Michele uno spettacolo "suoni e luci" realizzato in collaborazione con Martinelli Luce

venerdì, 27 luglio 2018, 12:08

L'Unione Astrofili Lucchesi, per l'occasione, ha organizzato un'osservazione telescopica pubblica, per ammirare questo meraviglioso fenomeno senza tralasciare l'osservazione di altri bellissimi oggetti come i pianeti Giove, con i satelliti galileiani, e Saturno, con gli spettacolari anelli. Per l'osservazione dell'eclissi si consiglia di munirsi, se possibile, di un binocolo

venerdì, 27 luglio 2018, 00:58

Una serata magica in piazza Napoleone sulle note di due grandi artisti della musica "black" che hanno incantato il numeroso pubblico presente con un repertorio davvero di alto livello musicale

giovedì, 26 luglio 2018, 14:18

Il prestigioso teatro 'Carlo Felice' di Genova stamattina ha presentato la stagione 2018/2019, presso la sede della Banca del Monte di Lucca. Il teatro del capoluogo ligure ha rinnovato la collaborazione con il gruppo Carige, di cui la Banca del Monte fa parte dal 2000

giovedì, 26 luglio 2018, 11:52

Doppio appuntamento in provincia di Lucca per il festival teatral - gastronomico “Utopia del Buongusto” che sabato 28 e domenica 29 luglio 2018, presenta due spettacoli in fila. Tra la comicità di Michele Crestacci e la prima nazionale di “Sorellamen” La vera storia di tre sorelle finte

giovedì, 26 luglio 2018, 10:58

Giunti da ogni parte del mondo per perfezionarsi con concertisti e docenti di fama provenienti dalle più prestigiose accademie internazionali, i vincitori dei concorsi di pianoforte, violino, viola e violoncello dell’edizione 2018 di Virtuoso & Belcanto sono in tutto 17 e vanno dai 16 ai 27 annidi età