Tre concerti tutti dedicati al contrabbasso all’auditorium Boccherini e a palazzo Pfanner, tra classica e jazz

lunedì, 30 luglio 2018, 14:50

Dopo l’apertura dei lavori del congresso, che ha dato il via a Bass2018Lucca, oggi (martedì 31 luglio) entra nel vivo anche il festival, che per la prima volta in assoluto accompagna la settimana di conferenze, masterclass, ricerca e approfondimenti tutti dedicati al contrabbasso.

Sono tre i concerti in programma martedì, tutti aperti al pubblico e gratuiti (fatta eccezione per il biglietto di ingresso ai giardini di Palazzo Pfanner).

Si inizia alle 20, all’Auditorium dell’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini”, dove sarà possibile assistere all’esecuzione delle opere per contrabbasso e pianoforte di Giovanni Bottesini. Quello del “Boccherini” sarà uno dei tre concerti (gli altri due si terranno durante il congresso) dedicati all’opera omnia di Bottesini, mai eseguita prima nella sua interezza durante una manifestazione di questo genere. Sul palco dell’auditorium di piazza del Suffragio si alterneranno una decina di contrabbassisti provenienti da cinque paesi diversi, accompagnati da Zsuzsa Balint al pianoforte.

Alle 21:20, sempre all’Auditorium “Boccherini”, “Un contrabbasso in cerca d’amore”, un tributo al virtuoso delle “quattro corde” Francesco Petracchi. Il radiodramma, con le parole di Mara Filippone Colonna e la musica dello stesso Petracchi, ha vinto il Prix Italia 1979. Sul palco la contrabbassista Mirella Vedova, la pianista Maria Chernousova e gli artisti de “La cattiva compagnia”.

Chiusura a ritmo di jazz con il primo dei concerti riservati a questo amatissimo genere, con il danese Jimmi Roger Pedersen e il suo “Classic standards”, a Palazzo Pfanner, alle 22:40.

Per maggiori informazioni sul programma: https://2018.bassfestival.eu