Un “eterno” James Taylor incanta il pubblico del Summer Festival

sabato, 21 luglio 2018, 01:21

di simone pierotti

Un altro big della scena musicale internazionale degli ultimi 50 anni ha calcato il palcoscenico del Summer Festival 2018: il cantautore statunitense James Taylor ha regalato al pubblico uno show intenso, caldo e senza risparmiarsi. Nonostante i suoi 70 anni l’artista di Boston che, nel corso della carriera, ha venduto oltre 100 milioni di dischi, ha conquistato, se anche ce ne fosse stato bisogno, le tante persone accorse in piazza Napoleone, con una prestazione da grande professionista, regalando musica con i suoi successi ma anche “giocando” con il pubblico con simpatia e autoironia. Un autentico professionista, introdotto ed accompagnato da un’altra professionista della musica americana, quella Bonnie Raitt molto più nota in patria che nel resto del mondo ma autrice di brani di musica country – pop che hanno deliziato la serata.

E’ stata proprio la Raitt ad iniziare la serata con un mini – concerto durato quasi un’ora, con un’incursione di Taylor con un duetto, prima di prendere possesso della scena con la band che lo accompagna per tutto il tour, la All StarBand. Completo nero, sobrio ma elegante, e immancavile berretto, James Taylor sa conquistarsi subito i fans con la famosissima “Carolina in my mind” uno dei classici del proprio repertorio, praticamente voce e chitarra. Vengono poi introdotti via via i vari strumentisti sul palco: Steve Gadd alla batteria, Luis Conte alle percussioni, Kevin Hays a piano e tastiere, Mike Landau alla chitarra elettrica, Walt Fowler a fiati e tastiere, Jimmy Johnson al basso, Lou Marini ai fiati e Arnold McCuller, Andrea Zonn e Kate Markowitz ai cori. Scivolano via i brani in scaletta nel concerto, che i tanti fans, molti dei quali stranieri, conoscono a memoria: Country Road, Sunny Skies, Mexico, Steamroller, Up on the roof, il brano di Carole King, Fire and Rain, Sweet Baby James e tanti altri.

Ci sono anche simpatici siparietti con il pubblico come quello inscenato tra il cantante e uno spettatore che per due – tre volte reclama la hit “You’ve got a friend”: Taylor gli risponde sorridendo e mostrandogli la scaletta del concerto, indicandolo il brano. Ci sono poi altri due duetti con Raitt, la cover “Johnny B. Goode” e “You Can Close Your Eyes”. Grande magia per il brano più conosciuto dell’artista, “You’ve got a friend”: si spengono le luci della piazza e rimane Taylor, la sua chitarra e la sua dolce melodia, applausi a scena aperta. Finale con Bonnie Raitt con un brano solo voce e chitarra, c’è tempo per i saluti finali di un artista che ha dimostrato ancora una volta che non si “arriva” lassù per caso.

Foto di Cinzia Guidetti