Il sound di Nick Cave strega piazza Napoleone

mercoledì, 18 luglio 2018, 01:17

di gabriele muratori

È toccato al cantautore australiano Nick Cave e ai suoi Bad Seeds intrattenere questa sera i migliaia di fan elettrizzati accorsi al concerto del Lucca Summer Festival. Un mix di rock punk ipnotico ha scaldato dalle prime note l'atmosfera della piazza. Cave si è alternato tra bordo palco e pianoforte affascinando la fiumana di spettatori presenti, che ondeggiando al ritmo del suo inconfondibile sound, hanno cantato più volte con le braccia rivolte verso il cielo.

Un Nick Cave in gran forma, che per tutta la serata si è regalato al pubblico, sporgendosi dal palco e facendosi toccare dalla composta folla, con cui ha scherzato più volte tra una canzone e l'altra. Strabiliante poi la sua performance verso la fine, dove il cantante ha regalato alla piazza una passerella fino ai piedi della statua di Maria Luisa, cantando a squarciagola pezzi degli album "Boys Next Door" e di "The Birthday Party" e passando in mezzo ai suoi spettatori.

E poi, in pieno stile Cave, l'artista ha fatto salire sul palco decine di fan accalcati nelle prime file della platea, ballando e cantando insieme a loro, di fronte agli altri circa 7 mila assiepati per tutta piazza Grande.

Poco prima dello spegnersi dei riflettori, altre due canzoni hanno voluto lasciare un ultimo segno sul popolo di Lucca, per poi con il fatidico "Thank you very much!" sancire il termine di una fantastica serata musicale.

Foto di Cinzia Guidetti