Virtuoso & Belcanto, concerto “I nuovi virtuosi” alla Chiesa dei Servi

giovedì, 26 luglio 2018, 10:58

Giunti da ogni parte del mondo per perfezionarsi con concertisti e docenti di fama provenienti dalle più prestigiose accademie internazionali, i vincitori dei concorsi di pianoforte, violino, viola e violoncello dell’edizione 2018 di Virtuoso & Belcanto sono in tutto 17 e vanno dai 16 ai 27 annidi età. Venerdì 27 luglio alle ore 21.30, nella Chiesa dei Servi, si esibiranno nel concerto dal titolo “I nuovi virtuosi”, per condividere col pubblico la gioia della musica e il successo conquistato ai concorsi, premiati con borse di studio in denaro offerte da Richard & Maria Allwine, Ego Wellness Resort, Fabio Francesconi Srl, Musicherie di Antonio Bonacchi, Associazione Piero Farulli - La Musica un bene da restituire ONLUS, Animando e Associazione Lucchesi nel Mondo, un violino offerto dalla Scuola di Internazionale di Liuteria di Cremona e due archi offerti l’uno da Jean-Luc Tauziede, l’altro da Fondazione Lucchi.

Il primo premio del Concorso di Pianoforte dedicato a Franz Liszt è andato a Gabriele Strata (Italia, 1999), il secondo a Thomas Kelly (UK, 1998), il terzo a Nurry Lee (Corea del Sud, 1995) e Wenting Shi (Cina, 1992). Al Concorso di Viola, dedicato ad Alessandro Rolla, si è classificato al primo posto Daniele Valabrega (Italia, 1995), seguito da Claudio Laureti (Italia, 1994) e Xavier Rotger Bonnin (Spagna, 1997) ex-aequo al secondo posto, e da Marzena Malinowska (Polonia, 1991) al terzo. Il primo premio del Concorso di Violoncello, dedicato a Luigi Boccherini, è andato ad Anne Garde (Francia, 1999); dopo di lei, al secondo posto Daniel Schultz (Finlandia, 1999) e al terzo Klāvs Jankevics (Lettonia, 1998). Sei i vincitori del Concorso di Violino dedicato a Niccolò Paganini: Mariane De Tomaso (Canada, 1994 – primo premio), Samuel Andonian (USA, 1998), Gregory Lewis (Canada, 1996) e Jonathan Masaki Schwarz (Germania, 1996) secondo premio ex-aequo, menzione d’onore per Joakim Røbergshagen (Norvegia, 2000) ed Ezo Dem Sarici (UK, 2002).

Al concerto prenderanno parte anche i vincitori del Concorso di Musica da Camera dedicato a Luigi Boccherini, che si svolgerà proprio venerdì 27 luglio (dalle ore 9 alle ore 14 alla Chiesa dei Servi). All’interno di questa sezione di concorso, anche un premio speciale intitolato ad Adolfo Betti: il quartetto vincitore di questo premio - messo a disposizione dal centro di promozione musicale Animando e dall’Associazione Lucchesi nel Mondo -, si esibirà sabato 28 luglio alle 21.15 al Casinò municipale di Bagni di Lucca, in località Ponte al Serraglio. La serata, a ingresso libero, è organizzata con la collaborazione del Comune di Bagni di Lucca e della Fondazione culturale Michel De Montaigne.

I biglietti per il concerto “I nuovi virtuosi” – al prezzo di 12,00 euro (ridotto 10,00 euro) – sono in vendita online su https://www.boxol.it/TeatroDelGiglio/it/event/i-nuovi-virtuosi/253265, alla Biglietteria del Teatro del Giglio, aperta al pubblico dal martedì al venerdì con orario 10.30-13 e 15-18 (tel. 0583.465320 – email: biglietteria@teatrodelgiglio.it) e, un’ora prima dell’inizio del concerto, alla Chiesa dei Servi.

Virtuoso & Belcanto, il festival ideato da Riccardo Cecchetti (direttore artistico), promosso e realizzato da Comune di Lucca, Associazione Voces Intimae e Teatro del Giglio, per l’edizione 2018 è realizzato grazie al supporto di BioNatura (Main Sponsor), Guidi Car – Kia, B&B Anfiteatro, Ristorante Tre Merli, Comfortravel e al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Lucca Promos, Ego Wellness Resort, Fabio Francesconi Srl, Musicherie.com di Antonio Bonacchi, Naturanda, Studio Guidi Consulenza del Lavoro. Il festival è in collaborazione con Confindustria Lucca, Confcommercio Lucca, Fondazione Giacomo Puccini di Lucca, Fondazione Ragghianti, Scuola di Musica di Fiesole, Scuola Internazionale di Liuteria di Cremona, Florence Academy of Art, Fondazione Lucchi, Fondazione Zeffirelli, Flam, Unicoop Firenze, Le Dimore del Quartetto, Cluster, Animando, Enit – Agenzia Nazionale del Turismo, Toscana Promozione Turistica, Istituto Italiano di Cultura di Londra. Si ringraziano per il patrocinio: Provincia di Lucca, Camera di Commercio di Lucca. Media partner Rai Radio 3. Comunicazione Demia.org.