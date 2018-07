Cultura e spettacolo



Virtuoso & Belcanto: da domani concorsi aperti al pubblico

giovedì, 19 luglio 2018, 08:57

Sono cinque i concorsi riservati ai musicisti iscritti alle masterclass di Virtuoso & Belcanto: violoncello “L. Boccherini” (venerdì 20 luglio ore 9-14 Real Collegio), viola “A. Rolla” (sabato 21 luglio ore 9-14), pianoforte “F. Liszt” (sabato 21 luglio ore 16-21), violino “N. Paganini” (domenica 22 luglio ore 9-14) e musica da camera “Premio L. Boccherini” (venerdì 27 luglio ore 9-14).

Tutte le sessioni di ascolto si terranno al Real Collegio, e saranno aperte al pubblico, con ingresso libero e gratuito: un’occasione in più per vivere pienamente l’atmosfera del festival e ascoltare i talentuosi musicisti impegnati in queste settimane nelle masterclass di alto perfezionamento strumentale di Virtuoso & Belcanto.

Per i vincitori dei concorsi, sono previste borse di studio in denaro offerte da Richard & Maria Allwine, Ego Wellness Resort, Fabio Francesconi Srl, Musicherie di Antonio Bonacchi, Associazione Piero Farulli - La Musica un bene da restituire ONLUS, Animando e Associazione Lucchesi nel Mondo. Inoltre, un violino offerto dalla Scuola di Internazionale di Liuteria di Cremona e due archi – offerti l’uno da Jean-Luc Tauziede, l’altro da Fondazione Lucchi.

I vincitori dei concorsidi Virtuoso & Belcanto si esibiranno in concerto venerdì 27 luglio (ore 21.30, Chiesa dei Servi) nella serata dal titolo dal titolo “I nuovi virtuosi”. Il Quartetto d’Archi vincitore del Premio Adolfo Berti 2018 suonerà sabato 28 luglio (ore 21.30, Salone del Casinò di Bagni di Lucca) nella serata promossa da Comune di Bagni di Lucca, Animando e Associazione Lucchesi nel Mondo.

I biglietti per il concerto di venerdì 27 luglio alla Chiesa dei Servi sono in vendita online su https://www.boxol.it/TeatroDelGiglio/it/event/i-nuovi-virtuosi/253265, alla Biglietteria del Teatro del Giglio, aperta al pubblico dal martedì al venerdì con orario 10.30-13 (tel. 0583.465320 – email: biglietteria@teatrodelgiglio.it) e, un’ora prima del concerto, alla Chiesa dei Servi.

Virtuoso & Belcanto, il festival ideato da Riccardo Cecchetti (direttore artistico), promosso e realizzato da Comune di Lucca, Associazione Voces Intimae e Teatro del Giglio