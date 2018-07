Cultura e spettacolo



Virtuoso & Belcanto, domani il concerto "Quintetto mon amour"

mercoledì, 25 luglio 2018, 10:41

Nuovo appuntamento con Virtuoso & Belcanto, il festival che fino al 29 luglio regalerà alla città di Lucca e ai suoi numerosissimi turisti giorni e giorni di musica diffusa, vitale e gioiosa nei luoghi di spettacolo più tradizionali e in ambientazioni insolite e inconsuete. Giovedì 26 luglio alle ore 21.30 l’appuntamento è a Palazzo Pfanner, una delle dimore storiche più suggestive di tutto il centro della città. Protagonisti del concerto, dal titolo Quintetto mon amour, i violinisti Luc-Marie Aguera, Jonathan Masaki Schwarz, Eszter Haffner e Bård Monsen, i violisti Bruno Giuranna, Mario Brignardello, Paul Cortese e Virginia Luca e i violoncellisti Alain Meunier e Ilmari Hopkins. In programma, il Quintetto in sol minore K 516 di W. A. Mozart e il Quintetto in si b op. 87 di F. Mendelssohn.

Il programma di giovedì 26 luglio prevede anche il concerto degli studenti di Virtuoso & Belcanto, che si esibiranno alle ore 18.30 al Real Collegio (ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento posti).

I biglietti per il concerto “Quintetto Mon Amour” – al prezzo di 7,00 euro (cui vanno aggiunti 5,00 euro per l’ingresso al Palazzo Pfanner, da pagare sul posto) – sono in vendita online su https://www.boxol.it/TeatroDelGiglio/it/event/quintetto-mon-amour/253263, alla Biglietteria del Teatro del Giglio, aperta al pubblico con orario 10.30-13 e 15-18 (tel. 0583.465320 – email: biglietteria@teatrodelgiglio.it) e, un’ora prima dell’inizio del concerto, a Palazzo Pfanner.

