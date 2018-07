Cultura e spettacolo



Virtuoso & Belcanto, i concerti di giovedì

mercoledì, 18 luglio 2018, 12:32

Proseguono a ritmo serrato gli appuntamenti musicali di Virtuoso & Belcanto, il festival di musica da camera che offre alla città due settimane di musica in ambientazioni tradizionali e nei luoghi più insoliti e inconsueti: giovedì 19 luglio (ore 18.30, Real Collegio – ingresso libero e gratuito), il primo dei concerti denominati “I colori del talento”, che vedono impegnati gli studenti delle masterclass,giovani e talentuosissimi musicisti giunti a Lucca dai cinque continenti per perfezionarsi in pianoforte, fortepiano, violino, viola, violoncello, contrabbasso e musica da camera con concertisti e docenti di fama provenienti dalle più prestigiose accademie musicali internazionali.

Gli altri appuntamenti con i concerti “I colori del talento”, che hanno protagonisti gli studenti delle masterclass sono in programma lunedì 23 luglio (ore 18.30, Spazio Mmad, via San Donnino), mercoledì 25 luglio (ore 18.30, Liceo Musicale, piazza Sant’Agostino) e giovedì 26 luglio (ore 18.30, Real Collegio). Il concerto di vincitori dei concorsi di Virtuoso & Belcanto si terrà venerdì 27 luglio (ore 21.30) alla Chiesa dei Servi.

Ancora giovedì 19 luglio (ore 21.30, Chiesa dei Servi – ingresso 12,00 euro – ridotto 10,00 euro), l’appuntamento è con il concerto “Sogni romantici”: protagonisti Ani Kavafian, Ian Jones, Wei-Yi Yang, Jan Bjøranger, Paul Cortese, Adrian Brendel, musicisti di fama internazionale impegnati in questi giorni come docenti nelle masterclass strumentali di Virtuoso & Belcanto. Il programma prevede musiche di F. Chopin (Mazurche e Preludi), C. Debussy (Sonata per violino e pianoforte) e C. Franck (Quintetto in fa minore).

Virtuoso & Belcanto, il festival ideato da Riccardo Cecchetti (direttore artistico), promosso e realizzato da Comune di Lucca, Associazione Voces Intimae e Teatro del Giglio, per l’edizione 2018 è realizzato grazie al supporto di BioNatura (Main Sponsor), Guidi Car – Kia, B&B Anfiteatro, Ristorante Tre Merli, Comfortravel e al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Lucca Promos, Ego Wellness Resort, Fabio Francesconi Srl, Musicherie.com di Antonio Bonacchi, Naturanda, Studio Guidi Consulenza del Lavoro. Il festival è in collaborazione con Confindustria Lucca, Confcommercio Lucca, Fondazione Giacomo Puccini di Lucca, Fondazione Ragghianti, Scuola di Musica di Fiesole, Scuola Internazionale di Liuteria di Cremona, Florence Academy of Art, Fondazione Lucchi, Fondazione Zeffirelli, Flam, Unicoop Firenze, Le Dimore del Quartetto, Cluster, Animando, Enit – Agenzia Nazionale del Turismo, Toscana Promozione Turistica, Istituto Italiano di Cultura di Londra. Si ringraziano per il patrocinio: Provincia di Lucca, Camera di Commercio di Lucca. Media partner Rai Radio 3. Comunicazione Demia.org.

I biglietti per il concerto “Sogni romantici - I Virtuosi” – al prezzo di 12,00 euro (ridotto 10,00 euro) – sono in vendita online su https://www.boxol.it/TeatroDelGiglio/it/event/sogni-romantici/253255, alla Biglietteria del Teatro del Giglio, aperta al pubblico dal martedì al venerdì con orario 10.30-13 (tel. 0583.465320 – email: biglietteria@teatrodelgiglio.it) e, un’ora prima dell’inizio del concerto, alla Chiesa dei Servi.