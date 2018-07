Week-end musicale internazionale nella cattedrale di San Martino

Altri articoli in Cultura e spettacolo

giovedì, 26 luglio 2018, 14:18

Il prestigioso teatro 'Carlo Felice' di Genova stamattina ha presentato la stagione 2018/2019, presso la sede della Banca del Monte di Lucca. Il teatro del capoluogo ligure ha rinnovato la collaborazione con il gruppo Carige, di cui la Banca del Monte fa parte dal 2000

giovedì, 26 luglio 2018, 11:52

Doppio appuntamento in provincia di Lucca per il festival teatral - gastronomico “Utopia del Buongusto” che sabato 28 e domenica 29 luglio 2018, presenta due spettacoli in fila. Tra la comicità di Michele Crestacci e la prima nazionale di “Sorellamen” La vera storia di tre sorelle finte

giovedì, 26 luglio 2018, 10:58

Giunti da ogni parte del mondo per perfezionarsi con concertisti e docenti di fama provenienti dalle più prestigiose accademie internazionali, i vincitori dei concorsi di pianoforte, violino, viola e violoncello dell’edizione 2018 di Virtuoso & Belcanto sono in tutto 17 e vanno dai 16 ai 27 annidi età

giovedì, 26 luglio 2018, 01:57

Tutto esaurito per Robert Fripp e la sua band questa sera a Lucca Summer Festival. Tre ore di concerto, se si escludono i 20 minuti di pausa tra il primo e il secondo set, per la formazione del Re Cremisi che era già venuta in Italia nel 2016 (ma senza...

mercoledì, 25 luglio 2018, 12:45

Il 27 luglio, la giornata conclusiva dei Live Dance Club – concerti per ballare, prevede un intenso programma di eventi che partiranno alle h10.30, alla Fondazione Banca Del Monte, in piazza San Martino 7, a Lucca, con il convegno“Non è qui il centro del mondo - uno sguardo differente sulla...

mercoledì, 25 luglio 2018, 12:35

Cresce l’attesa per il concerto #PucciniDay Lucca Summer Festival, serata-evento dedicata ai capolavori di Giacomo Puccini con la quale la Città di Lucca festeggia i 160 anni del Maestro