Cultura e spettacolo



A Ponte a Moriano va in scena la nuova commedia dei Teatranti Psicodementi

sabato, 25 agosto 2018, 08:42

Due simpatiche vecchiette con un terribile segreto, un oscuro parente che riemerge da un lontano passato ed accompagnato da una losca chirurga tedesca, un presidente che combatte epiche battaglie con soldatini in miniatura, una tonta sergente e due giovani innamorati prossimi al matrimonio. Che segreti si nascondono in una piccola città americana? C'è solo un modo per scoprirlo: mercoledì 5 settembre, alle 21, presso il Teatro Comunale "Idelfonso Nieri" di Ponte a Moriano i Teatranti Psicodementi metteranno in scena la nuova commedia "Un bicchiere di vino non ha mai ucciso nessuno".

Ma chi sono i Teatranti Psicodementi? "Il nostro - spiegano - è un gruppo di giovani ragazzi (dai 18 ai 23 anni) che hanno conosciuto il teatro sui banchi di scuola. Il loro divertimento si è trasformato in una grande amicizia, permettendogli di inseguire le loro passioni anche oltre le mura scolastiche".

Il gruppo ringrazia la F.I.T.A. (Federazione Italiana Teatro Amatori) e il Teatro Comunale "Idelfonso Nieri" per lo spazio concesso. Il costo dei biglietti è 5€, mentre i bambini sotto i 12 anni entreranno gratuitamente.

Per qualsiasi informazione e/o curiosità, non esitate a contattare il gruppo sulla sua pagina Facebook (a "Teatranti Psicodementi"), sulla sua pagina Instagram (a "@teatrantipsicodementi") e tramite la sua email ("teatrantipsicodementi@gmail.com")!