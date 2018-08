Cultura e spettacolo



A San Micheletto l'undicesima edizione del meeting italiano di teatro sociale sul tema della memoria

sabato, 18 agosto 2018, 12:02

Come ogni anno dal 2008 Lucca sarà il punto di incontro per il teatro sociale italiano. All'interno di Mitos 2018, organizzato dalla compagnia locale "Empatheatre, la Compagnia dei Salvastorie" con il patrocinio del comune di Lucca, si svolgeranno laboratori ad iscrizione e spettacoli ad ingresso gratuito che avranno come tema centrale la memoria, intesa in tutte le sue molteplici sfaccettature.

Il meeting infatti si intitola "Fino al principio della memoria", nei laboratori, da giovedì 23 a domenica 26, saranno approfonditi argomenti come la drammaturgia del ricordo, il racconto, diverse esperienze che nascono dalle molteplici discipline del teatro sociale. Inoltre ci saranno laboratori specifici, come quello dedicato alle persone affette dal morbo di Alzheimer o da demenza, quello sulla persecuzione femminile nella storia e uno specifico sulle memorie dei migranti rifugiati in Europa.

Per consultare il programma completo o iscriversi ai laboratori basta consultare il sito web www.empatheatre.it. Gli spettacoli serali, aperti alla cittadinanza, vedono protagonista la compagnia di casa Empatheatre: la sera del 23 agosto ci sarà una performance di playback theatre basata sulle storie che verranno raccontate da persone del pubblico presente; venerdì 24 lo spettacolo "Il Sapore della Memoria", con Claudia Mosconi accompagnata dal musicista Valerio Carboni, con un lavoro incentrato sul funzionamento della memoria; sabato 25 Marta Di Giulio sarà la protagonista di "Storie di Teatro d'oggetti", una performance di interazione con il pubblico. Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.30 e si terranno nel chiostro di San Micheletto o nell'adiacente sala degli affreschi, spazi messi a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca con ingresso da via San Micheletto 1, incrocio Via Elisa. Per informazioniinfo@empatheatre.it 3478599527.