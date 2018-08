Cultura e spettacolo



Anteprime esclusive per EstatecinemA a Villa Bottini

giovedì, 9 agosto 2018, 12:45

EstatecinemA prosegue la programmazione alternando il meglio della stagione appena trascorsa con prime visioni esclusive, tra tutti “Ocean’s 8” che ha riscosso un successo imprevedibile e per questo sarà replicato a fine mese. Intanto il programma si appresta ad accogliere le prestigiose anteprime dei film della nuova stagione, in esclusiva.



Sabato 11 alle ore 21.30 “Antman and the wasp”, atteso sequel del comic Marvel sull’uomo formica. Dopo il grande successo di Avengers e Black Panther, un nuovo capitolo dei supereroi tanto attesi e seguiti dai fan. Domenica 12 spazio alle musiche intramontabili degli Abba con “Mamma mia! Ci risiamo”, sequel del fortunatissimo musical Mamma mia del 2008. Stavolta l’occasione per riunire la istrionica famiglia è la gravidanza della figlia, sempre su un’isola greca. Mare, musica, colori e allegria, un film con tutti i presupposti per una serata di cinema all’aperto. Lunedì 13 “Come ti divento bella”, commedia tutta al femminile su come la psicologia possa aiutare a superare ogni criticità dell’aspetto fisico. Le anteprime continuano con “Resta con me”, giovedì 16 , tratto da una storia vera; due ragazzi in balia di una tempesta in mezzo al mare, una storia d’amore molto intensa.



Il cinema francese non può mancare, e ben due sono le anteprime: la commedia “Tutti in piedi”, giovedì 23, con la lieve irriverenza che tanto ha convinto con il film “Quasi amici”, e “Un marito a metà”, il 3 e 4 settembre, commedia sul compromesso di dividersi un uomo a settimane alterne. Chiudono il programma delle anteprime esclusive, il nuovo film drammatico di Gus Van Sant, tornato allo stile che lo ha reso un autore apprezzato, “Dont’t worry”, il 24 agosto, e il nuovo film di Disney Pictures “Ritorno a bosco 100 acri”, con i personaggi del mondo di Winnie Pooh che si intrecciano nel mondo reale in una continua interazione con il loro creatore, divenuto ormai un uomo con la famiglia, Christopher Robin (1-2-5 settembre). Appuntamento tutte le sere fino al 5 settembre nel parco di Villa Bottini, con inizio spettacoli alle ore 21.30. Info e dettagli su www.luccacinema.it e social facebook e instagram Luccacinema.