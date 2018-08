Aperture serali dei musei nazionali di Lucca

Altri articoli in Cultura e spettacolo

domenica, 26 agosto 2018, 13:04

Il cortometraggio La partita, girato interamente a Lucca su soggetto dello sceneggiatore romano Giorgio Marconi, ha vinto il premio Cineclassico della 18^ edizione del Corto Fiction di Chianciano Terme

sabato, 25 agosto 2018, 08:42

Mercoledì 5 settembre, alle 21, presso il Teatro Comunale "Idelfonso Nieri" di Ponte a Moriano i Teatranti Psicodementi metteranno in scena la nuova commedia "Un bicchiere di vino non ha mai ucciso nessuno"

venerdì, 24 agosto 2018, 11:09

Sabato 25 agosto, in occasione della Notte Bianca 2018, la mostra "Per sogni e per chimere". Giacomo Puccini e le arti visive, alla Fondazione Ragghianti di Lucca, sarà aperta con ingresso gratuito dalle ore 21 alle 24

giovedì, 23 agosto 2018, 12:01

Esposizione personale "Nel labirinto del tempo", di Alexander Daniloff, dal 1° al 30 settembre, nei locali della Torre Guinigi (via Sant'Andrea 45, Lucca) e nell'adiacente galleria BessArte (via Sant'Andrea 48, Lucca), organizzatrice dell'evento

martedì, 21 agosto 2018, 19:53

Questo fine settimana vedrà la Compagnia Balestrieri chiamata ad un importante doppio impegno: Il XVII Trofeo Città di Volterra e la Notte Bianca

martedì, 21 agosto 2018, 17:21

ll Lucca Chamber Music Festival, rassegna musicale promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmiodi Lucca, ha il piacere di presentare il giovane interprete Gianni Bicchierini che condurrà il pubblico nei salotti europei dell' ottocento, dove Franz Liszt stesso ammaliava i presenti con le proprie Parafrasi d' opera , composizioni che uniscono...