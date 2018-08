Cultura e spettacolo



Arrivano i network days di Cartasia-Lucca Biennale, due giorni all'insegna di innovazione e sperimentazione

giovedì, 2 agosto 2018, 12:56

Due giorni per incontrarsi, discutere, scambiarsi idee, progetti ed esperienze, dall'Europa alla Cina, passando per l'India, la Russia e gli Stati Uniti, perché la paper artè la nuova frontiera, il settore con cui confrontarsi. Sono i Network Days di Cartasia-Lucca Biennale, la due-giorni (venerdì 3 e sabato 4 agosto) che porta in città artisti, designer, curatori, critici, accademici, aziende da tutto il mondo, che si ritroveranno al Museo della Via Francigena e a Palazzo Ducale nel segno dell'innovazione. Gli incontri sono aperti al pubblico.

La giornata di venerdì si svolgerà interamente al Museo della Via Francigena (Casa del Boia, baluardo San Salvatore). Apertura dei lavori alle 17, con il primo incontro dal titolo "I confini e le possibilità dell'arte della carta", al quale interverranno alcuni artisti (Paola Margherita, Gianfranco Gentile, Gianluca Traina e Manuela Granziol) e Edoardo Malagigi e Angela Nocentini dell'Accademia di Belle Arti di Firenze. Alle 18, un'interessante conferenza dedicata alla possibilità di utilizzare carta e cartone nelle situazioni di emergenza, come dopo terremoti o alluvioni. Architetti e rappresentanti della Fao (Organizzazione delle Nazioni Unite per Alimentazione e Agricoltura) si confronteranno su un progetto sociale di Nicolas Bertoux: la tenda in cartone, una struttura pratica, veloce da montare ed ecocompatibile. La serata proseguirà con la performance "Play human" di Martina Zena, che mescola musica e arti visive, e alle 21 una proiezione video.

Sabato 4 agosto i Network Days si trasferiranno a Palazzo Ducale. Primo incontro alle 15:30 con alcuni degli artisti che hanno realizzato le "sculture monumentali" per l'edizione 2018 di Cartasia-Lucca Biennale. L'inglese James Lake, la peruviana Eu Tazé, l'indiano Ankon Mitra e il ceco Kubo Novák spiegheranno come è possibile realizzare grandi opere con carta e cartone e se questo tipo di arte può resistere al tempo e alle intemperie.

Alle 16:30, un interessante confronto sulla paper art che vedrà coinvolti gli ideatori di Cartasia-Lucca Biennale e ospiti internazionali: gli organizzatori della Biennale di Paper Art "Amateras" di Sofia (Bulgaria), della Biennale di Paper Art ''Coda'' in Apeldoorn (Olanda) e la presidente dello IAPMA, la più grande associazione internazionale di artisti che utilizzano la carta come materiale con cui creare le loro opere. Infine, alle 17:30, Cartasia si unisce a Bass2018Lucca, l'evento che in questi giorni ha portato in città contrabbassisti da tutto il mondo, con "Sound, performance and visual art", incontro al quale parteciperanno musicisti e artisti e che sarà coordinato da Paolo Bolpagni, direttore della Fondazione Ragghianti.