Cultura e spettacolo



Bass2018Lucca: in San Francesco il concerto dell'orchestra del Boccherini

giovedì, 2 agosto 2018, 14:06

Proseguono gli appuntamenti del festival Bass2018Lucca, che ogni sera regala alla città concerti e performance molto apprezzati dal pubblico. Domani (venerdì 3 agosto) la musica si sposta nella chiesa di San Francesco dove alle 21 l'Orchestra dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "L. Boccherini" si esibirà insieme ai tre giovani finalisti del concorso che si è svolto in questi giorni nell'ambito del congresso.

Diretti da GianPaolo Mazzoli, i tre solisti eseguiranno il celebre Divertimento Concertante per contrabbasso e orchestra che Nino Rota compose tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta in onore del contrabbassista Franco Petracchi (ospite in questi giorni a Lucca) e Omaggio a Geminiani, brano con cui la giovane musicista Elena Cattini nei mesi scorsi ha vinto il concorso di Bass2018Lucca dedicato alle donne compositrici. Il pezzo, della durata di circa 8 minuti, è costruito intorno ad alcune frasi musicali del compositore lucchese a cui è dedicato e vuole essere un omaggio alla grande tradizione musicale della città che nel Settecento ha avuto proprio in Francesco Saverio Geminiani uno dei suoi esponenti più noti e apprezzati.

Prima del concerto, alle 20.30 in piazza San Francesco, è previsto un flash mob che coinvolgerà i bambini e i ragazzi della Mass Bass Orchestra, l'ensemble nato spontaneamente in questi giorni durante il congresso e che raccoglie decine di contrabbassisti di ogni età e di ogni parte del mondo.

Il concerto è a ingresso gratuito. I biglietti saranno disponibili direttamente in San Francesco a partire dalle 20.30 e verranno distribuiti dai volontari del Bass2018Lucca.