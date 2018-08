Cultura e spettacolo



Caritas, via alla campagna di raccolta materiale scolastico

martedì, 28 agosto 2018, 12:48

La Caritas Diocesana di Lucca, da alcuni anni, ha posto l'attenzione sulle famiglie e sui bambini del nostro territorio che si trovano in situazioni di disagio economico/sociale, per questo ha attivato una serie di azioni volte a contrastare la povertà minorile realizzate in collaborazione con diversi soggetti.



In questo quadro di azione, in vista dell’inizio dell'anno scolastico, è attivo un servizio di raccolta di materiale scolastico da distribuire alle famiglie in difficoltà economica seguite dei Centri di Ascolto Caritas dislocati sul territorio provinciale.



L’intenzione è quella di sensibilizzare e coinvolgere le comunità nella donazione di oggettistica quale quaderni, album, penne, matite, pennarelli, astucci, zaini, copertine ecc.



La Caritas Diocesana ha organizzato due punti di raccolta in cui è possibile portare materiali, nuovi o in ottimo stato, da donare:

Ludoteca "Il Tempo di Momo" in Via Urbiciani 362, San Concordio, Lucca. Aperta il Martedì dalle 16 alle 19, il Giovedì dalle 9 alle 12

Spazio Tientibene in Via XX Settembre angolo Via Sant'Andrea, Viareggio. Aperto il Lunedì dalle 9 alle 12 e il Mercoledì dalle 16 alle 19.

Il materiale può essere portato anche presso le Parrocchie della Diocesi in cui si trova un Centro di Ascolto Caritas inserito nella Rete Diocesana.

Per restare informati si può consultare la pagina Facebook: Caritas Diocesana Lucca o chiamare il numero 0583/430961