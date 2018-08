Cultura e spettacolo



Edifici storici nel territorio comunale: al via la catalogazione con il supporto di sei giovani professionisti

venerdì, 3 agosto 2018, 16:21

di annalisa ercolini

Il 6 agosto partirà la catalogazione digitale degli oltre 15 mila edifici storici presenti nel territorio comunale. Le operazioni verranno svolte da sei giovani professionisti, di età inferiore ai 29 anni, selezionati attraverso un apposito bando di tirocinio non-curricolare che saranno suddivisi in tre gruppi. La presentazione della classificazione del patrimonio edilizio esistente ha avuto luogo questa mattina presso Palazzo Orsetti. Hanno partecipato l’assessore all’urbanistica Serena Mammini, i rappresentanti delle questioni informatiche Francesco Agostini e Paolo Basile, le rappresentanti dell’ufficio urbanistica Silvia Lovi e Carla Villa. Inoltre erano presenti tre dei sei giovani: Simone Bonito, Elena Gemignani e Alessandro Petroni.

I sei giovani catalogheranno e schederanno il patrimonio edilizio di impianto storico, in particolare delle ville-fattorie e delle corti rurali. “Si caleranno nel territorio - si affretta ad anticipare l’assessore Mammini - con un tesserino di riconoscimento. Vogliamo avvisare il più possibile la popolazione che questi ragazzi andranno a fare questo lavoro che è importante per il quadro conoscitivo del piano operativo.”

Il lavoro che svolgeranno i giovani consisterà nel verificare la consistenza degli edifici, le aree di pertinenza e gli elementi di pregio come muretti e pozzi. Nei dati da registrare sarà compresa la descrizione dell’edificio, lo stato di conservazione, l’area di accessibilità. Per quanto riguarda lo stato di conservazione i dati si riferiranno non tanto al degrado fisico dell’edifico bensì alla caratteristica della sua storicità. “Le tre squadre si gestiranno con auto e ai piedi – sottolinea Silvia Lovi - in percorsi già studiati in modo che in breve tempo svolgeranno il lavoro. Vorrei ricordare che non andremo a schedare tutti gli edifici, ma quelli classificati come patrimonio edilizio storico dal 1824 al 1860 del Catasto Borbonico fino al 1934 riferito al primo step delle cartografie dell’igm. Gli edifici saranno schedati con due cartelle: una generale e l’altra comprendente la volumetria”.

Inoltre per ogni edificio dovranno essere scattate due fotografie.

“Abbiamo dei piccoli tablet – si affretta a specificare Lovi – andare a scrivere molto diventava di difficile gestione pertanto abbiamo pensato a un menu a tendina che consente all’operatore di compilare le informazioni nel modo più veloce possibile”.

Lo scopo di questo progetto è stato spiegato nel dettaglio da Paolo Basile che supportato da slide ha evidenziato con una piccola dimostrazione le due fasi del lavoro: “In una prima fase sono state preparate a tavolino le schede con l’aiuto del settore urbanistico. Le stesse sono state ridisegnate sul programma apposito che le trasferirà su un server. I tablet accedono al server e scaricano localmente le schede poi sono pronte per la fase di rilevamento. A questo punto, subentra la seconda fase, quella che svolgeranno in questi giorni i ragazzi”.

Le informazioni informazioni ricevute saranno utili in due modalità: la sola visualizzazione sul web e poi per l’ufficio urbanistica riguardo al controllo e la valutazione dei dati.

In sostanza avremo dei vantaggi. Anzitutto diremo addio allo spreco della carta, se si pensa che ci sono da catalogare 15 mila edifici e poi si eviteranno errori di battitura delle vie poiché sarà presente la toponomastica stradale. Inoltre l’ente avrà in tempo reale la situazione sotto controllo. Purtroppo ci saranno anche degli svantaggi come rimarca Basile: “Se cade il tablet si può rompere, con situazioni particolari di luce non è sempre ben visibile lo schermo e poi se arriva una tempesta magnetica tutti i dati vengono cancellati”.

Per concludere Agostini ci tiene a specificare come nel sito del comune di Lucca vi siano già mappe interattive: “In pratica esistono già delle mappe però questa è la prima di una nuova piattaforma che può essere visualizzata anche da cellulari. E’ importante perché permette di andare sul territorio e vedere dove ci troviamo con mille informazioni”.