Cultura e spettacolo



Francigena Ensemble e il quartetto vocale olandese del Pulse Ensemble in concerto a Tofori

mercoledì, 8 agosto 2018, 13:21

Continua a ritmo serrato il ricco e qualificato programma capannorese del Francigena International Arts Festival, che propone, giovedi 9 agosto, a Tofori, un bellissimo concerto con il Francigena Ensemble che eseguirà la Serenata di Elgar, l'Ottetto per archi di Mendelssohn e l'Andante cantabile per violoncello e archi di Tchaikovsky. È prevista la partecipazione straordinaria dei Pulse Ensemble, un quartetto vocale olandese formato da giovani talenti.Un'altra serata di grande musica per il Francigena International Arts Festival, sempre più importante nel panorama toscano e italiano.



Giovedì 9 agosto TOFORI – chiesa di S. Maria Assunta



FRANCIGENA ENSEMBLE



G. B. Viotti concerto per due violini



E. Elgar serenata per archi in Mi

F. Mendelssohn ottetto per archi

P.I. Tchaikovsky andante cantabile per violoncello ed archi

C. Duindam Paralel con la partecipazione del quartetto vocale Pulse Ensemble