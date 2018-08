Cultura e spettacolo



Gianni Mercatali, una vita senza età

venerdì, 31 agosto 2018, 11:20

Un bel regalo, indubbiamente, in occasione del suo settantesimo compleanno. Lo ha fatto Umberto Cecchi, giornalista ed ex direttore de La Nazione, a Gianni Mercatali, fiorentino di nascita, lucchese di adozione visto che, ormai da anni, abita con la moglie Flavia in una bellissima casa sulla via Matteo Civitali a un tiro di schioppo dalle mura cittadine.

Centosessantacinque pagine che si leggono tutte d'un fiato senza mai, o quasi, alzare gli occhi tanto il racconto è coinvolgente e ricco di aneddoti, personaggi d'epoca, curiosità e atmosfere d'altri tempi.

La vita di Gianni Mercatali, origini romagnole, ma cresciuto a Firenze, è la storia di un uomo che ha cominciato prestissimo la propria corsa verso la vita, bruciando sicuramente le tappe, assaporandone gli aspetti più reconsditi, frequentando gli ambienti più esclusivi, conoscendo personaggi il più delle volte irraggiungibili per i comuni mortali.

Scorrendo il racconto che fa Umberto Cecchi dei primi settant'anni di vita del protagonista del libro ci si imbatte in una Italia e in una Firenze, così come in una Versilia, vissute fino allo spasimo, amate da sempre, perdute da mai perché la caratteristica principale di questo signore con i baffi è proprio quella di assaporare con eleganza e pazienza i tanti meandri che affollano un così lungo arco di tempo.

Si comincia dalla Firenze degli anni Sessanta e dai primi passi che un giovanissimo, poco più che adolescente, Mercatali muove incontro alla vita ce sembra essere lì, a sua disposizione, in attesa soltanto di qualcuno che sappia afferrarne le molteplici occasioni. Così nascono i primi locali di intrattenimento che il Nostro apre nel cuore del capoluogo toscano.

Ben presto quella che è una passione finisce per trasformarsi in un lavoro non senza una ricca, in quanto a esperienze professionali e umane, parentesi cinematografica. Alla fine, però, Gianni Mercatali diventa colui che, laureatosi in teoria della comunicazione, si occuperà di promuovere e far conoscere alcuni dei brand più famosi al mondo, da Krug a Cartier. La crescita di questo uomo innamorato delle belle cose e della bella vita, è repentina, intensa, densa di appuntamenti ai quali mai, nemmeno una volta Gianni vuole rinunciare.

Conosce, inoltre, i re della cucina mondiale, porta a Firenze Paul Bocuse e Gaston Lenotre, frequenta la nuovelle cuisine, si accompagna, enogastronomicamente parlando, con gli chef più in auge del momento, impara l'arte dei magici abbinamenti di vino e alimenti, all'Enoteca Pinchiorri si fa una cultura visitando a più non posso la favolosa cantina del locale tra i più conosciuti al mondo.

Le passioni di quest'uomo coincidono con la consapevolezza che la vita è, soprattutto, una conquista e non un diritto conseguito e scontato. Ogni istante è da assaporare perché unico e insostituibile. Gianni Mercatali si abbevera alla fone dell'entusiasmo e delle passioni, da quella per le auto a quella per il cibo, da quella per l'eleganza a quella, romanticamente parlando, per il gentil sesso.

In questo carosello di emozioni, c'è spazio non solo per il sentimento più nobile che Mercatali coltivi, quello dell'amicizia, ma anche per l'amore della sua vita, quello che, da oltre trent'anni, lo lega alla moglie Flavia Panigada, donna di gran classe, semplice e allo stesso tempo aristocratica. E' un amore sul quale Gianni si getta con il suo solito, incontenibile entusiasmo per la vita, lui che la vita ha provato in tenera età lasciandogli, però, in eredità, la non comune curiosità che sta alla base di ogni vita intensamente vissuta.

E poi c'è l'amore per il mare e la sua Versilia, quella stessa tenda sulla stessa spiaggia allo stesso bagno - Silvio - di Forte dei Marmi dove, da sessant'anni o giù di lì, Mercatali trascorre le sue vacanze anzi, la sua villeggiatura dal momento che ha sempre continuato a lavorare anche sotto il cocente sole estivo.

A settant'anni Gianni Mercatali ha ancora la medesima voglia di vivere di quando, ragazzo, animava le serate inventandosi un locale dietro l'altro per trascorrere il tempo e godersi, in anni ben più complessi di adesso, ogni attimo fuggente. Ciò che colpisce di quest'uomo dall'eleganza sopraffina e mai stridente, sono la sua umanità, il suo saper vivere a contatto con un mondo vario e ricco di sfumature, il suo culto per l'amicizia coltivata come una pianta da curare e far crescere. Belle le sue parole stampate in quarta di copertina: "Ho cercato di vivere una vita ordinaria, ma, fortunatamente, non ci sono riuscito".