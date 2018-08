Cultura e spettacolo



Il corto "La partita" selezionato al festival Corto Fiction di Chianciano Terme

venerdì, 17 agosto 2018, 12:08

Il cortometraggio "La partita", vincitore della sezione corti del premio Racconti nella Rete 2017, organizzato da LuccAutori, è stato selezionato tra i venticinque finalisti del diciottesimo festival "Corto Fiction" di Chianciano Terme.



La proiezione dei cortometraggi selezionati è in programma venerdì 24 agosto alle 17 presso la Sala Fellini, Parco Acquasanta, delle Terme di Chianciano. Presentano Emanuela Cioli e Fabio Pirastu. Direttore artistico e organizzativo Lauro Crociani. Il programma completo lo trovate su www.cortofiction.it .



Una bella soddisfazione per il premio Racconti nella Rete, per l'autore del soggetto, Giorgio Marconi, e per Giuseppe Ferlito e la Scuola di Cinema Immagina di Firenze che ha realizzato il cortometraggio. Il presidente del premio, Demetrio Brandi, sarà presente alla proiezione del 24 agosto al festival di Chianciano. La città di Lucca è al centro del cortometraggio "La partita" scritto da Giorgio Marconi. Protagonisti gli attori Pier Ferruccio Rossi, Letizia Toni, Lorenzo Provvedi, Stefano De Ranieri. Musiche di Giuseppe Sanalitro. Regia di Giuseppe Ferlito. Il corto è stato presentato in occasione del Festival LuccAutori. Si tratta del soggetto vincitore della sezione corti del Premio Racconti nella Rete 2017.



Con il suo soggetto Marconi traccia il confine di una intensa sfida ai punti tra due anziani giocatori, che vede il tempo come implacabile mazziere. L'autore del soggetto, Giorgio Marconi, romano, opera nel mondo dell'informatica da diciannove anni. Ha avuto modo di viaggiare molto, non solo con la fantasia. Appassionato di letteratura classica e soprattutto contemporanea, amante di noir, gialli, thriller e racconti del mistero. Scrive, principalmente racconti, da poco più di dieci anni. Ha già ricevuto numerosi riconoscimenti in concorsi e iniziative letterarie. Marconi è l'ottavo vincitore di questa speciale sezione di Racconti nella Rete.



In precedenza sono stati realizzati i cortometraggi tratti dai soggetti di Giuseppe Sanalitro, Alessandro Russo, Roberto Ricci, Delia Mazzocchi, Matteo Agamennone, Marco Moroni e Alex Creazzi. Nel sito www.raccontinellarete.it, a partire dal mese di ottobre, gli autori di racconti o di soggetti per corti potranno partecipare alla nuova edizione del premio letterario Racconti nella Rete.