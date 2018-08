Cultura e spettacolo



La compagnia dei balestrieri a Volterra e alla Notte Bianca

martedì, 21 agosto 2018, 19:53

Questo fine settimana vedrà la Compagnia Balestrieri chiamata ad un importante doppio impegno: Il XVII Trofeo Città di Volterra e la Notte Bianca.

1 - Il “Ludus Balestris” di Volterra è una gara particolarmente importante perché segna il riavvicinamento fra le due principali Federazioni Nazionali di tiro con la Balestra : la F.I.B. e la L.I.T.A.B. che per anni si sono evitate causa l’interpretazione di regolamenti storici diversi

Alla gara sono infatti ammesse le migliori squadre dei rispettivi campionati Nazionali: Massa Marittima e La Compagnia Balestrieri Lucca per la F.I.B. e Chioggia , l’Ass.Contrade S.Paolino e Volterra in rappresentanza delIa LITAB.

La gara avrà inizio alle ore 21,00 e, dopo un grande Corteggio storico vedrà al tiro alcuni fra i migliori balestrieri italiani che si sfideranno in questa speciale “Supercoppa” sia nella gara a squadre che in quella individuale.

Proprio per questo motivo in questi giorni i nostri balestrieri, dopo il successo ottenuto a San Marino, si sono allenati intensamente per cercare di portare in città un altro titolo prestigioso.

La squadra lucchese sarà composta da dodici balestrieri agli ordini del Maestro d’Armi Dino Tozzini, ed è stata scelta in base ai risultati ottenuti nelle qualificazioni svoltesi la scorsa settimana presso il campo di tiro della Compagnia posto sugli spalti antistanti il baluardo di San Pietro.

I balestrieri che rappresenteranno la nostra città nella più prestigiosa gara nazionale sono risultatati : Bartoletti Pier Adolfo, Bianchi Luca, Cerasomma Barbara, Collodi Alberto, Corsini Antonio, Dal Poggetto Giuseppe, Del Carlo Federico, Raffaelli Gacomo, Raffaelli Lorenzo, Rapetti Attilio, Rossi Elia, Tozzini Dino.

2 - Nella stessa serata di sabato 25 la Compagnia Balestrieri Lucca è stata chiamata a partecipare alla Notte Bianca per cui dovrà sdoppiare le sue forze per poter offrire ai lucchesi uno spettacolo degno delle sue migliori tradizioni. Non potendo garantire un adeguato numero di figuranti (causa la gara di Volterra) l’Associazione ha deciso di aderire all’iniziativa tenendo aperta la Sede (Baluardo San Pietro) con le continue esibizioni dei membri dei vari gruppi. Sarà quindi possibile assistere alle prove di coloro che non partiranno per Volterra: musici e sbandieratori (cannoniera est), balestrieri (campo di tiro), arcieri (cannoniera ovest) e membri del gruppo di danza (casermetta). Sarà un’occasione per vedere da vicino l’attività svolta dai membri della compagnia senza tralasciare la possibilità (per grandi e piccini) di provare il tiro con la balestra, quello con l’arco (assolutamente innocui ed opportunamente dimensionati anche per i bambini) o l'antico gioco dello schiaccianoci. Dopo il successo decretato dal pubblico lo scorso anno sarà nuovamente proposto il Tour dei sotterranei dove un incaricato mostrerà al pubblico il sotterraneo spiegandone le sue origini ed il suo uso militare il tutto con la possibilità di incontrare “strane ed inquietanti presenze”… Ci sono varie leggende legate ai sotterranei delle mura ed ai loro abitanti e chissà che non capiti appunto di poter incontrare chi le ha vissute. I Tour avranno inizio alle 21, 22, 23 e 24 e sarebbe opportuno prenotarsi nei giorni precedenti presso l’Ufficio Turismo del Comune di Lucca