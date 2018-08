La Francigena Chamber Orchestra in concerto a Nozzano Castello

Altri articoli in Cultura e spettacolo

mercoledì, 1 agosto 2018, 19:05

Il Lucca Chamber Music Festival presenterà BaRocko, il suo sesto appuntamento musicale che si terrà sabato 4 agosto alle ore 21.15 presso la chiesa di S. Andrea del centro storico

mercoledì, 1 agosto 2018, 15:27

Il contrabbasso sta conquistando il pubblico lucchese e i turisti presenti in città. In tanti in queste sere hanno raggiunto l'auditorium del "Boccherini" e il giardino di Palazzo Pfanner per assistere ai concerti del Festival Bass2018Lucca, l'iniziativa che riunisce in città per una settimana oltre 400 musicisti, amatori e addetti...

mercoledì, 1 agosto 2018, 13:54

'Caos e silenzio', sarà questo il tema di Cartasia – Lucca Biennale 2018, che prenderà il via il 5 agosto e si concluderà il 27 settembre. La manifestazione, giunta alla sua 9^ edizione, oltre ad esporre all'aperto opere monumentali in carta nelle piazze del centro storico, prevederà due mostre: una...

martedì, 31 luglio 2018, 14:09

Ancora una serata nel segno del contrabbasso e della buona musica, quella di domani (1 agosto). A conclusione del terzo giorno di Bass2018Lucca, infatti, sono tre i concerti aperti al pubblico grazie ai quali sarà possibile conoscere da vicino questo affascinante strumento e alcuni dei suoi più grandi interpreti, riuniti...

lunedì, 30 luglio 2018, 14:50

Dopo l’apertura dei lavori del congresso, che ha dato il via a Bass2018Lucca, oggi (martedì 31 luglio) entra nel vivo anche il festival, che per la prima volta in assoluto accompagna la settimana di conferenze, masterclass, ricerca e approfondimenti tutti dedicati al contrabbasso

lunedì, 30 luglio 2018, 10:32

Dopo un fine settimana di grande rilievo che ha visto le esecuzioni del Coro di St. Giles di Oxford (sabato) e dell'applauditissimo organista Christoph Kuhlmann (domenica), mercoledì, 1 agosto, alle 18 sarà la volta dell'organista Franz Günthner altro interprete prestigioso di fama internazionale