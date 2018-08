Cultura e spettacolo



Laboratorio intensivo di scrittura a Lucca

venerdì, 3 agosto 2018, 11:15

Un weekend (1,2 settembre) di scrittura a Lucca il primo e il due settembre con quattro esperti del mondo dell'editoria che alterneranno alla teoria la pratica. Un modo coinvolgente e stimolante per acquisire una maggiore conoscenza dell'ambiente editoriale e dei processi che portano un manoscritto a diventare libro (laboratorio "Fare un libro") e quelli che permettono a un'idea di trovare il suo corpo (laboratorio "Scrivere una storia"). Il corso che si svilupperà per un totale di 16 ore vedrà l'alternarsi di quattro figure professionali differenti, che aiuteranno il partecipante a mettere a fuoco la scrittura ma anche le competenze necessarie per approcciarsi al mondo editoriale.



Il primo modulo, che si terrà nella giornata di sabato, è "Fare un libro. Che cosa è una casa editrice e come funziona? Come si legge un libro, come si lavora a un libro" a cura di Simone Caltabellota - scrittore già pubblicato da Bompiani e Ponte alle Grazie, ed editor di fama internazionale, capace di fiutare i più noti e apprezzati scrittori contemporanei - e Francesco Pedicini, responsabile commerciale (di Fanucci, Fazi editore) ed esperto di tipografia. Caltabellota spiegherà "Cosa è una casa editrice e come funziona" fornendo al corsista fondamentali strumenti per la sua formazione dalla correzione di bozze alla comunicazione, passando per i ruoli e le competenze editoriali, dunque accompagnandolo nelle trasformazioni che stanno rivoluzionando un mondo meraviglioso che vive di crisi alterne: l'editoria. Nel pomeriggio ci si concentrerà invece sulla lettura e la valutazione di un manoscritto, sul lavoro dell'editor e sulle sue competenze, concludendo la giornata con esercizi pratici.



Il secondo modulo sarà a cura della scrittrice Flavia Piccinni, fresca vincitrice del Premio Croce, che terrà la lezione "Guidare una storia a trovare la sua forma" focalizzandosi sull'individuazione e la scrittura di un racconto lungo. Il laboratorio intensivo si concluderà con Gianni Miraglia, scrittore e performer, che accompagnerà il corsista fra "autobiografia, autofiction, ipernarrazione".



"Sono molto contenta - ha commentato Flavia Piccinni - per questa occasione destinata a tutti gli appassionati di scrittura e di lettura. Si tratta di un prezioso appuntamento per parlare con esperti del settore, conoscere la propria scrittura e metterla a fuoco in un fine settimana intensivo, che darà strumenti e spunti per migliorare la propria prosa, ma anche il proprio rapporto con l'editoria".



Il corso è organizzato dall'Associazione culturale Officine Abaco in collaborazione con Atlantide Edizioni, e si terrà sulla circonvallazione di Lucca. Per informazioni: info@edizionidiatlantide.it