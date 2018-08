Cultura e spettacolo



Leonardo Cinquini, 15 anni di grinta e determinazione per raggiungere il successo

domenica, 5 agosto 2018, 10:26

di samuele cosentino

Da pochi giorni è uscito il suo ultimo brano “Fino all’alba” un rap che ha tutte le carte in regola per essere una vera hit dell’estate a km0 per tutti i lucchesi. Lui è Leonardo Cinquini un quindicenne che, come molti della sua età, coltiva questa grande passione per la musica. Ciò che ci ha colpito è la sua caparbietà, la sua voglia di farcela, la sua serietà, ed il senso di abnegazione. Loenardo ha un sogno e vuole realizzarlo con la forza e l’energia di un quindicenne, con la volontà e la consapevolezza di un adulto.



Chi è Leonardo Cinquini o dovremo chiamarti Lenox?

Leonardo Cinquini è un ragazzo di 15 anni di Lucca, che come molti trascorre le sue giornate tra scuola - faccio il Liceo scientifico sportivo Fermi - sport e la sua più grande passione: la musica. Lenox è il mio “nome d’arte” mi imbarazzo quasi a dirlo, è una specie di diminutivo di Leonardo.



Sai che il tuo brano “Fino all’alba” ci è piaciuto, ma c’è qualcosa che ci ha colpito in te ed è la tua caparbietà, e la tua semplicità nel voler dire a tutti:”ehi: ho un sogno e voglio realizzarlo”

Sono contento che vi sia piaciuto il pezzo. Frank Andiver mi ha aiutato a scegliere le giuste sonorità, soprattutto nell’apertura del ritornello, proseguendo sulla strada che anche Stefano Picchi ci aveva indicato durante la scrittura del mio primo brano “Ricordi presenti”. Volevamo una melodia che rimanesse in testa, che le persone potessero canticchiare. E soprattutto Frank e lo staff di Anymedia video mi hanno aiutato con il videoclip che a me serve moltissimo perché mi consente di poter stare in rete mettendo in “vetrina” il mio brano in attesa e nella speranza che qualcuno lo noti.



I ragazzi della tua età sono troppo spesso dipinti come “fannulloni” ed arroganti. Individui senza meta non più capaci di sacrificarsi per raggiungere un obiettivo. Tu a cosa saresti disposto a rinunciare per realizzare il tuo sogno con la musica? Che prezzo sei disposto a pagare?

Per realizzare il mio sogno sarei disposto a pagare molto sia nel senso di fatica sia in quello economico. Sarei disposto a viaggiare, a staccarmi dai miei affetti più cari, sarei disposto a rinunciare allo sport al mio tempo libero, potrei lavorare H24 per un vero progetto musicale.



Hai l’ansia da like o da visualizzazione? Credi che la quantità di like corrisponda alla quantità di voglia di ascoltare ciò che hai da dire?

Personalmente mi preoccupo più per le visualizzazioni che per i like perché vorrei che il mio lavoro venisse visto, poi capisco ed accetto che possa anche non piacere. Non credo che i like siano l’indice di gradimento del mio messaggio, a volte anche io ascolto altri artisti , li condivido e li apprezzo ma magari per dimenticanza o per distrazione non metto il mio like.



E Leonardo Cinquini cosa vuole dire con la sua musica? Dove nasce, quando nasce, l’esigenza di scrivere un brano? Da temi di attualità? Dalla situazione politica? Dal cuore? Come ti vedi nel mercato internazionale della musica: quale spazio vorrai occupare?

Questa è una domanda difficile perché per ogni pezzo che scrivo esiste un significato differente. Un brano nasce dal desiderio di diffondere un pensiero che può essere scaturito dalla vita di tutti i giorni: un amore, una delusione, un successo. Il mio sogno sarebbe quello di diventare un cantante affermato , conosciuto. Vorrei che fosse il mio lavoro e vorrei vivere della mia musica. Non so quale potrà o potrebbe essere il mio spazio nel panorama internazionale, dipenderà molto dal mio percorso di crescita, dalle influenze, dalle collaborazioni, dalle mie esperienze di vita.



Tu scrivi brani rap. Un tempo il rap era (ed in certi casi lo è ancora) un genere di protesta, di denuncia. Negli ultimi anni si è diluito questo binomio e con il rap spesso si canta l’amore, si scrivono hit dell’estate. Eppure l’Italia è la patria del pop melodico. La tua scelta da dove viene?

La mia scelta deriva da un'infanzia passata ad ascoltare i "Big " del genere Rap e soprattutto dalle caratteristiche che il genere comporta: poter scrivere e dire molte parole senza che ognuna di esse perda importanza rispetto all’altra



Sarà mica che ti butti sul Rap perché sei stonato?

Non raccolgo la provocazione. (“Ma dici davvero che sono stonato?” Ci ha chiesto credendo che non scrivessimo)



La tua famiglia ti segue e ti sostiene in questo tuo percorso. Sono mica quei genitori che elogiano i propri figli e che ti accompagnano per mano alle audizioni eh??

Devo dire che la famiglia è un tassello molto importante della mia vita, sono sempre presenti nel momento del bisogno. Ogni tanto quando sono in giro e mi viene una frase, un pensiero lo scrivo su dei fogliettini che spesso mia madre ritrova in tasca dei jeans quando li mette a lavare. Ecco è cosi che condivido con lei le mie canzoni.



Siamo al termine: daccii tre motivi per cui adesso chi ci legge dovrebbe andare ad ascoltare “fino all’alba”

E’ un mio brano

E’ figo

Potrebbe essere la vostra Hit dell’estate a km0

Anzi, se posso dirlo mi piacerebbe poter presentare “Fino all’alba” dal vivo, sto cercando qualsiasi situazione in cui poterlo fare: locali, feste, sagre, magari durante la notte bianca…..se qualcuno che ci legge mi volesse dare questa opportunità…...



Si dice che tu stia collaborando con una importante realtà nata a Lucca ma conosciuta a livello nazionale per la stesura di un brano scritto a più mani con il quale affrontare tematiche spesso complicate, comunque serie, profonde. Cosa c’è di vero?

In questo momento sto lavorando a progetti importanti dei quali ancora non posso parlare. Mi ha fatto molto piacere capire che qualcuno aveva pensato a me per una collaborazione nell’ambito di un progetto cosi importante sia dal punto di vista della visibilità, che da quello umano e sociale. Sarà una bella sfida che già mi preparo ad affrontare riempiendo le tasche dei miei jeans di messaggi, frasi, pensieri che questa volta condividerò con altre persone. Anche per questo mi piace la musica cosi tanto:per il suo potere di aggregazione.

Dai adesso ascoltiamola

