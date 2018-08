Lucca Biennale: tre laboratori a settimana per avvicinare i bambini all'arte

Altri articoli in Cultura e spettacolo

lunedì, 6 agosto 2018, 14:16

Si chiama “Musica d’estate – fra torri e bastioni” la nuova rassegna musicale estiva organizzata dal Circolo Lucca Jazz e dal centro di promozione musicale Animando con il patrocinio del comune di Lucca e Opera delle Mura

lunedì, 6 agosto 2018, 13:04

È stato un concerto da tutto esaurito e posti in piedi quello che si è tenuto ieri sera (5 agosto) alla rocca del castello di Nozzano, nell'ambito della rassegna Musica d'estate tra torri e bastioni organizzata da Animando e dal Circolo del jazz con la collaborazione dell'Opera delle Mura e...

domenica, 5 agosto 2018, 10:26

Da pochi giorni è uscito il suo ultimo brano “Fino all’alba” un rap che ha tutte le carte in regola per essere una vera hit dell’estate a km0 per tutti i lucchesi. Lui è Leonardo Cinquini un quindicenne che, come molti della sua età, coltiva questa grande passione per la...

sabato, 4 agosto 2018, 21:06

Fondata nel 2004 con il nome di Cartasia, Lucca Biennale è giunta alla sua nona edizione. La manifestazione tutta dedicata alla carta e al cartone sarà uno degli avvenimenti in programma da oggi (4 agosto) fino al 27 settembre

sabato, 4 agosto 2018, 13:34

La Scuola IMT Alti Studi Lucca si conferma come scuola di dottorato a forte vocazione internazionale. La chiusura del bando di ammissione per l'anno accademico 2018/19 amplia gli orizzonti di crescita e di attrattività di IMT a Oriente

venerdì, 3 agosto 2018, 16:21

Al via la catalogazione degli edifici storici presenti nel territorio comunale. A effettuare il lavoro che sarà fondamentale per la redazione del Piano Operativo - che segue il piano strutturale approvato lo scorso anno - sarà un gruppo di sei giovani professionisti, di età inferiore ai 29 anni, selezionati attraverso...