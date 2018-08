Cultura e spettacolo



“Musica d’estate - fra torri e bastioni”: jazz e musica classica risuonano a Lucca

lunedì, 6 agosto 2018, 14:16

di andrea salerno

Una città fantastica e ricca di storia come Lucca ha il dovere di valorizzare le proprie eccellenze. Proprio con questo intento, ieri, ha preso il via la prima edizione di “Musica d'estate – fra torri e bastioni”, che ha già registrato un'ottima risposta dal pubblico. La manifestazione prevede sette serate musicali, che avranno come scenari il castello di Nozzano e le Mura urbane.

“Vogliamo rendere questo festival una pietra miliare per la lucchesia – ha esordito il presidente dell'Opera delle Mura, Alessandro Biancalana -. L'intento è quello di legare due importanti fortificazioni medievali del territorio e far ospitare eventi anche al di fuori del centro storico, che troppo spesso catalizza le attenzioni degli organizzatori, precludendo le possibilità alle zone periferiche”.

Ogni gusto musicale sarà accontentato, difatti, nelle varie serate si alterneranno musica jazz, classica e moderna. Protagonisti dei concerti saranno sia gruppi affermati, che alcuni giovani. Uno degli obiettivi primari della manifestazione è proprio il voler aiutare le giovani generazioni a mettere in mostra il proprio talento.

“La provincia di Lucca ha un patrimonio culturale invidiabile – ha spiegato Paolo Citti, presidente dell'associazione 'Animamdo' -. Il territorio è disseminato di vere perle da riscoprire ed esaltare. Per di più, la nostra città può vantarsi di aver dato i natali a ben 50 musicisti famosi in tutto il mondo, creatori di capolavori, purtroppo caduti nell'oblio. Dunque, è nostro compito ridare lustro a questo patrimonio”.

I relatori, infatti, hanno reso nota l'idea di voler allargare la manifestazione, ospitando i concerti in altri luoghi della piana, in maniera da farli conoscere sia agli abitanti che ai turisti.

“Prima che la nostra associazione fosse fondata – ha spiegato Elda Carlotti, de “Il Castello Rivive” - il maniero di Nozzano era visto dalla cittadinanza come un problema. Con il lavoro e la passione, però, lo abbiamo trasformato in una risorsa. Musica d'estate rappresenta un ulteriore passo avanti, che impreziosisce ancora di più il nostro Paese. Bisogna far comprendere che l'ambiente è cultura e che solo riscoprendo i lasciti del passato si può apprezzare la bellezza”.

“Dobbiamo creare un percorso utile e spendibile nel tempo – ha dichiarato il presidente di Lucca Jazz, Vittorio Barsotti -. Ciò deve servire agli amministratori locali a sviluppare le potenzialità che offre il territorio, creando maggior flusso turistico”.

L'11 agosto alle 21,30, a Nozzano, si esibirà il 'Duo Rosa' composto da Linda Guidi e Lisa Luperini. Il 16 agosto alle 21,30, alla casermetta San Paolino, sarà la volta del 'Andrea Garibaldi trio', feat Renzi Cristiano Telloli. Il 7 settembre alle 21.15, alla casermetta di San Paolino, appuntamento con 'Ruggenti anni 20 – Nella Repubblica di Weimar'. Il 15 settembre alle 21.15 , nei sotterranei del baluardo San Regolo, si terrà la serata “Faber per Tenco”, un recital di brani di Fabrizio De André e Luigi Tenco. Il 16 settembre alle 21,15 presso la casermetta di San Paolino, si terrà 'Swing italiano e oltre'. Infine, il 20 settembre alle 21,15 alla casermetta di San Paolino, andrà in scena 'Pietro Ciampi in Jazz'.

Il programma di questa prima edizione di “Musica d'estate – fra torri e bastioni” appare già molto ricco. Le varie associazioni che hanno collaborato alla realizzazione degli eventi, si sono dette pronte ad allargare le sinergie, ampliando ancora di più i luoghi dove far rivivere la storia e la cultura, reputate parti inscindibili di una comunità.