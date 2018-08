Cultura e spettacolo



"Nel labirinto del tempo", Alexander Daniloff espone a Torre Guinigi

giovedì, 23 agosto 2018, 12:01

Esposizione personale "Nel labirinto del tempo", di Alexander Daniloff, dal 1° al 30 settembre, nei locali della Torre Guinigi (via Sant'Andrea 45, Lucca) e nell'adiacente galleria BessArte (via Sant'Andrea 48, Lucca), organizzatrice dell'evento.



Vagando nel labirinto delle vie di Lucca, o qualsiasi altra città medievale, sulla pavimentazione irregolare, tra i giardini murati e i palazzi blasonati, tu vedi il tempo addensarsi tanto che puoi abbracciarlo. I teatrini ricamati in marmo che si spacciano per le facciate delle chiese, ti avvolgono nei sussurri di un mondo onirico. Qualche ombra fuggitiva ti spaventa e ti ricorda la sorte del mitico abitante di un altro labirinto dell’epoca remota: il triste e feroce Minotauro. Epici eroi sempre vincitori, dame, cavalieri e alti personaggi teneri e beffardi persi l’uno nell'altro Nel Labirinto del Tempo. Questo è ciò che il visitatore potrà scorgere nelle opere di Alexander Daniloff, artista russo, ma lucchese di adozione.



La mostra, che avrà luogo negli spazi della Torre Guinigi, è curata dalla galleria BessArte di Lucca.