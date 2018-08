Cultura e spettacolo



Notte Bianca, apertura straordinaria della mostra su Giacomo Puccini

venerdì, 24 agosto 2018, 11:09

Sabato 25 agosto, in occasione della Notte Bianca 2018, la mostra "Per sogni e per chimere". Giacomo Puccini e le arti visive, alla Fondazione Ragghianti di Lucca, sarà aperta con ingresso gratuito dalle ore 21 alle 24.

Alle 21.30 e alle 22.30 si svolgeranno visite guidate gratuite: per partecipare occorre prenotarsi chiamando il numero 0583 467205 o scrivendo all'indirizzo mostra@fondazioneragghianti.it.

"Per sogni e per chimere". Giacomo Puccini e le arti visive (fino al 23 settembre 2018) è a cura di Fabio Benzi, Paolo Bolpagni, Maria Flora Giubilei e Umberto Sereni.

Il pubblico, grazie al raffinato allestimento della scenografa Margherita Palli, ha modo di immergersi nelle atmosfere pucciniane e approfondire l'influenza che il compositore e la sua estetica esercitarono sulle arti in Italia tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del XX secolo,grazie alle molte scoperte e opere inedite esposte, oltre a rari capolavori assoluti prestati eccezionalmente da musei e collezioni, raccolti per quest'occasione speciale, e che difficilmente sarà possibile rivedere radunati insieme.

La figura di Puccini, grazie a questa mostra e al monumentale catalogo che l'accompagna, si rivela in una prospettiva nuova e originale attraverso il suo rapporto privilegiato con molti artisti: in un primo tempo i toscani raccolti a Torre del Lago intorno al Club La Bohème (Ferruccio Pagni, Francesco Fanelli, Angiolo e Lodovico Tommasi), poi Plinio Nomellini, Luigi De Servi, Leonetto Cappiello, Paolo Troubetzkoy; infine, in special modo, Galileo Chini, oltre ad altri contatti con pittori, scultori e scenografi, da Boldini a Conconi, da Previati a Cambellotti, da Hohenstein a Discovolo. È inoltre investigata, sulla base di ricerche d'archivio, l'esistenza di ulteriori legami di Giacomo Puccini con il mondo delle arti, analizzando il suo gusto visivo e l'evoluzione che esso subì nel corso del tempo, e le vicendevoli connessioni tra l'estetica del compositore e quella della pittura e scultura italiane dagli anni Ottanta dell'Ottocento fino alla metà del terzo decennio del XX secolo. Ne emerge per la prima volta un quadro non episodico, ma atto a delineare i tratti di una sensibilità e di un clima espressivo di cui Puccini fu volta a volta interprete, talora ispiratore, spesso intuitivo e geniale tramite. Un'itinerario che parte dal tardo-naturalismo e dall'ultima stagione scapigliata di quella Milano in cui Puccini studiò e riportò i primi successi, attraversa il paesaggismo post-macchiaiolo dei bohémiens toscani, conosce momenti fondamentali in un certo Simbolismo sognante d'inizio Novecento, in un filone artistico versiliese-ligure, nelle propaggini italiane del modernismo internazionale, per culminare nell'esotismo orientaleggiante che avrà la massima ed estrema espressione musicale in Turandot.

"Per sogni e per chimere". Giacomo Puccini e le arti visive è una mostra della Fondazione Ragghianti (aperta a Lucca nella sede di via San Micheletto 3 dal martedì alla domenica dalle ore 10 alle 19) realizzata in collaborazione con la Fondazione Giacomo Puccini, il Centro studi Giacomo Puccini e la Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini, con il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Lucca, dei Comuni di Lucca, Viareggio, Massarosa e Pescaglia, e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Numerose, peraltro, le collaborazioni istituzionali instaurate in un'ottica di sistema e di marketing territoriale, con l'Associazione Musicale Lucchese, il Teatro del Giglio, l'Associazione Lucchesi nel Mondo, la Fondazione Banca del Monte di Lucca e il Festival Pucciniano di Torre del Lago.

Fondazione Centro Studi sull'Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti

Complesso monumentale di San Micheletto

Via San Micheletto 3, Lucca

Orario: dal martedì alla domenica dalle ore 10 alle 19. Ultimo ingresso ore 18:30

Biglietto intero 5 euro, ridotto 3 euro

Visite guidate su prenotazione (50 euro) per gruppi e scuole