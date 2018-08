Cultura e spettacolo



Notte Bianca, la comicità di Emanuela Aureli in Piazza San Martino

venerdì, 17 agosto 2018, 10:31

Sarà Emanuela Aureli la super ospite della settima edizione della Notte Bianca di Lucca, organizzata da Confcommercio e Comune e in programma la sera di sabato 25 agosto. La nota imitatrice e attrice originaria di Terni intratterrà il pubblico in piazza San Martino, dove allo scoccare della mezzanotte è in programma il suo atteso show dal titolo “Percorrendo l’Aureli… a”. Lo spettacolo vedrà l’artista ripercorrere in una inedita versione tutto il meglio del proprio repertorio, con le sue imitazioni più celebri di donne quali Milly Carlucci, Maria De Filippi, Barbara D’Urso, Valeria Marini, Mara Venier, Fiorella Mannoia, Loredana Bertè, Malika Ayane, Sandra Mondaini, Romina e Patty Pravo, tanto per citarne alcune, ma anche personaggi maschili come Beppe Grillo e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.



Lo spettacolo - organizzato in collaborazione con Equipe Eventi - sarà ovviamente a ingresso gratuito. Per conoscere il programma integrale della manifestazione è possibile scaricare la brochure ufficiale sul sito www.confcommerciolums.it o sulla pagine Facebook “Confcommercio Lucca e Massa Carrara” e “Notti Bianche Lucca e Viareggio”. Per quanto riguarda il materiale cartaceo, sono state fatte stampare e verranno distribuite in questi giorni nell’intera Lucchesia 15 mila brochure col programma completo.