“Open gold” e “Festival Boccherini”: un settembre ricco di musica con l’istituto musicale lucchese

martedì, 28 agosto 2018, 14:12

Ancora un settembre di grande musica con Open Gold e Festival Boccherini, le rassegne promosse dall’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini”. Dieci concerti, cinque masterclass, tre laboratori di formazione orchestrale e la presenza di giovani talenti e affermati musicisti del nostro tempo: anche grazie all’attività del suo storico conservatorio, Lucca si conferma uno scrigno ideale per accogliere grandi interpreti e importanti appuntamenti dedicati alla musica colta.

Le due manifestazioni sono state presentate questa mattina (martedì 28 agosto) dal presidente dell’ISSM “Boccherini” Paolo Cattani, dal direttore Fabrizio Papi, insieme al sindaco Alessandro Tambellini e dal presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Marcello Bertocchini.

«Questo è il momento in cui l’Istituto “Boccherini” si apre alla città, mostra i risultati della sua programmazione annuale e della preparazione degli studenti che crescono qui in conservatorio – ha dichiarato Tambellini - Sempre più il “Boccherini” si dimostra scuola di rilievo in Italia e anche all’estero, grazie all’impegno rivolto allo sviluppo della sua dimensione internazionale. Fondamentale anche la sua capacità di fare rete con le altre realtà locali, andando ad arricchire l’offerta culturale di Lucca», ha concluso il sindaco, che ha trovato appoggio su quest’ultimo punto nel presidente della Fondazione Crl Bertocchini, che ha aggiunto: «Dobbiamo fare sempre di più affinché la vita culturale della città continui a crescere. È motivo di speranza per il futuro. Rafforzare le collaborazioni, fare rete, come sta accadendo al Settecento Musicale a Lucca, è fondamentale». Il presidente Cattani ha ringraziato per la vicinanza di Comune e Fondazione e ha quindi sottolineato la crescita di Open Gold negli anni, non solo nella qualità dell’offerta, ma anche nel coinvolgimento della cittadinanza. «Ci auguriamo che la partecipazione possa essere sempre maggiore. Stiamo proseguendo con il processo di statizzazione, come tutti sanno, ma è bene sottolineare che al termine di tale processo l’Istituto rimarrà strettamente legato alla città», ha chiuso Cattani. Papi ha illustrato il programma di Open Gold e Festival Boccherini, ringraziando il Centro Studi per il fondamentale contributo e ricordando a sua volta che la collaborazione con altre realtà lucchesi, le sinergie create con i soggetti del settore culturale e musicale locali aiutano a ottenere risultati sempre migliori.

Open Gold è arrivato ormai alla sua sesta edizione e rappresenta uno dei momenti musicali più interessanti del “Settembre lucchese”. La rassegna offre concerti cameristici e sinfonici e, come sempre, include le esibizioni degli studenti del conservatorio, che intendono da un lato preparare i ragazzi agli appuntamenti con il grande pubblico e, dall’altro, valorizzare i giovani talenti.

Tra gli appuntamenti di punta dell’edizione 2018 c’è sicuramente il concerto del trio formato da Bruno Canino (pianoforte), Paolo Ardinghi (violino) e Andrea Nannoni (violoncello), accompagnati dall’Orchestra dell’ISSM “Boccherini” (30 settembre, ore 21, Auditorium “Boccherini). In programma due grandi opere di Ludwig van Beethoven: l’Egmont, Overture in Fa minore op. 84, scritta con entusiasmo dal compositore tedesco per la tragedia in cinque atti di Wolfgang Goethe, e il Triplo concerto in do maggiore per pianoforte, violino e violoncello op. 56, impegnativa composizione che non viene spesso eseguita, ma che merita di essere conosciuta. Da non perdere neanche l’esibizione di Paolo Taballione, virtuoso del flauto che suonerà il 25 settembre (alle 21 sempre all’Auditorium di piazza del Suffragio) con un intenso programma che ripercorrerà quattro secoli di storia della musica, da Bach a una composizione dello stesso Taballione, passando per Mendelssohn, Poulenc e Dutilleux.

All’interno di Open Gold si colloca la terza edizione del Festival Boccherini, realizzato in collaborazione con il Centro Studi “Luigi Boccherini” per promuovere la valorizzazione della figura del grande compositore e violoncellista lucchese. Quest’anno il focus è sulle Sinfonie di Boccherini, alcune delle quali verranno eseguite, tra gli altri, nei concerti di Luca Celoni e Demetrio Comuzzi (9 settembre) e dell’Orchestra del Boccherini diretta da GianPaolo Mazzoli (16 settembre). Il Quartetto Iberia, invece, eseguirà il Quartetto op. 32 n. 5 G 205 di Boccherini, insieme a musiche di Puccini e di Mendelssohn (20 settembre). Importante la presenza di questo quartetto spagnolo, che conferma la vocazione internazionale delle iniziative promosse nell’ambito di Open Gold e del Festival Boccherini.

Non mancheranno i momenti dedicati all’approfondimento. Il primo, in programma il 16 settembre (alle 16.30, Auditorium Boccherini) è dedicato alla “Storia, arte e massoneria nella Lucchesia, dal secolo dei lumi ai giorni nostri”, realizzato in collaborazione con il Collegio circoscrizionale MMVV toscana, Oriente di Lucca e Barga, e l’Associazione Culturale Francesco Xaverio Geminiani. Il 19 settembre invece (alle 17.30, Saletta Rossa dell’ISSM “Boccherini), sarà presentato in anteprima il volume miscellaneo curato da Matteo Giuggioli, Germán Labrador e Marco Mangani che affronta proprio il corpus delle Sinfonie boccheriniane. Sarà interessante anche seguire il dibattito sullo stato di avanzamento della progettazione del Catalogo Gérard 2, meticoloso lavoro curato dal Centro studi con la collaborazione dell’Istituto.

Insieme alla grande tradizione musicale e ai grandi interpreti, grande spazio è assicurato, come sempre, ai talenti che crescono tra le mura del “Boccherini”. Non a caso, ad aprire Open Gold, il 4 settembre (alle 21, Auditorium dell’Istituto), sarà l’Isabel Trio, giovanissima formazione che vede Giulia Manfredini al violino, Lucia Sacerdoni al violoncello e Francesca Lo Verso al pianoforte. Si esibiranno all’Auditorium “Boccherini” (12 settembre, sempre alle 21) anche le vincitrici delle borse di studio intitolate a Pierluigi Guidi: Greta Doveri (soprano), Chiara Foti (flauto) e Mónica Maldonado (chitarra).

I concerti e le conferenze sono a ingresso libero.

Per maggiori informazioni su concerti, conferenze, laboratori e masterclass consultare il sito www.boccherini.it o rivolgersi alla segreteria dell’Istituto, allo 0583 464104.